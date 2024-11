Giờ VÀNG đã điểm, 00h00 đêm nay (9/11/2024): 3 con giáp tài lộc đến tận tay, phất như diều gặp gió, thu nhập dồi dào, may mắn hơn người

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Thân, Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Mùi được biết đến là người hiền lành, luôn tế nhị và ân cần trong cách cư xử với người khác. Trong cuộc sống, người tuổi Mùi cũng là con giáp thông minh hơn người nên được Trời thương, Phật độ.

Theo tử vi, con giáp tuổi Mùi sẽ cảm nhận được sự ân cần, hỗ trợ từ mọi phương hướng. Tử vi trong thời gian tới, người tuổi Mùi nếu biết tận dụng cơ hội này thì sẽ có cuộc sống hanh thông viên mãn giàu có. Trong thời gian này do được Nhị Hợp nâng đỡ là hai chòm sao Thiên Tinh và Thiên Ấn - hai ngôi sao may mắn, chủ về tiền tài và danh vọng nên người tuổi Mùi sẽ vô cùng may mắn.

Trên con đường tình duyên, nhờ vào sự quyến rũ cá nhân của người tuổi Mùi nên trong giai đoạn này nếu còn độc thân thì họ có thể tìm được một nửa đích thực của mình. Với những người có đôi có cặp thì càng thêm phần gắn bó, hiểu nhau và hạnh phúc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi thứ Bảy 9/11/2024 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn có kết quả rực rỡ khi hoàn thành tốt công việc được giao.

Ngày thứ Bảy 9/11/2024 tuổi Thìn kiến tạo nhiều giá trị tốt đẹp cho cuộc sống, không bận tâm những chuyện bên lề, là người có lí tưởng sống rõ ràng.

Công việc: Người tuổi Thìn hoàn thành tốt sự nghiệp, tạo ra nhiều giá trị tốt đẹp cho cuộc sống của chính mình.

Tình cảm: Bạn muốn tìm kiếm sự chung thuỷ, muốn tính chuyện dài lâu với một người.

Tài lộc: Cố gắng hoàn thành chỉ tiêu tài chính sớm nhất.

Sức khỏe: Đạt chỉ số hiệu quả khi tham gia vận động.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.