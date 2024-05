Giờ VÀNG đã điểm, 00h00 đêm nay (10/5/2024): 3 con giáp thu tiền về đầy túi, tấn thăng tài lộc, ngồi không cũng giàu, rũ bùn thành đại gia

Tuy nhiên, chuyện tình cảm của bản mệnh không được thuận lợi cho lắm. Mối quan hệ lứa đôi có nhiều biến động, các cặp đôi thường xuyên mâu thuẫn và bất đồng, tạo ra những cuộc tranh cãi không có hồi kết. Có lẽ cũng do cái tôi cá nhân của hai người được đẩy lên quá cao không ai chịu nhún nhường nên càng khó hòa hợp với nhau.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Thân, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Cuối tuần là thời điểm thích hợp để tuổi Dậu tiến hành các hoạt động cầu tài, khai trương hàng quán hay mở rộng quy mô kinh doanh vì khả năng thành công của bạn sẽ cao hơn do được quý nhân che chở. Những người làm ăn kinh doanh sẽ vô cùng thuận lợi, buôn may bán đắt nên thu về được nguồn lợi nhuận khổng lồ, tiền bạc chi tiêu thoải mái. Chính vì lý do đó mà tuổi Dậu được xếp vào danh sách 5 con giáp phát tài trong thứ Sáu 10/5/2024 tới.

Về công việc, con giáp này hoàn toàn có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó. Do đó, tuổi Dậu sẽ khẳng định được thực lực của bản thân và ghi điểm được với những người xung quanh. Ngoài ra, tuần này cũng là thời điểm bản mệnh đón tin vui về đường tình duyên khi tuổi Dậu có thể tìm thấy mảnh ghép thực sự của đời mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi thứ Sáu 10/5/2024 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu mang lại niềm vui mới vào công việc suôn sẻ.

Ngày thứ Sáu 10/5/2024 tuổi Sửu trước sau như một, kiên định một ý kiến, cố gắng thay đổi những chính sách cũ để bản thân có thêm cơ hội làm việc vị trí quan trọng.

Công việc: Trong công việc, người tuổi Sửu đừng quá bận tâm công việc, vì bạn đã cố gắng hiến hết mình và hết sức nhằm đổi mới.

Tình cảm: Trong tình yêu, vui vẻ đón nhận tình cảm từ đối phương theo cách riêng của mình.

Tài lộc: Về mặt tài chính, luôn hết mình cải thiện mức chi tiêu, có sự cố gắng trong việc chịu khó học đầu tư.

Sức khoẻ: Bản thân biết được khuyết điểm thể lực, thường dậy sớm rèn luyện và chơi thể thao.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.