Đúng ngày mai thứ Tư 9/12, 4 con giáp được Thần Phật soi đường kiếm tiền, lộc chất đầy két sắt

Tâm linh - Tử vi 08/12/2020 06:15

Dưới đây là những con giáp may mắn tiền bạc hanh thông, cứ đổ về đều đặn mỗi ngày giúp bản mệnh nhận được nhiều tin vui lớn đúng ngày mai thứ Tư 9/12.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, Tý có tài năng lãnh đạo khá tốt nên được nhiều người nể phục sát đất. Bạn là người tài giỏi, giải quyết công việc vô cùng tài tình. Hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều tin vui lớn về tiền bạc. Trong chuyện tình cảm, bạn tìm được duyên lành như ý, mối quan hệ vô cùng khởi sắc.

con giap may man 1
Tý là con giáp may mắn trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này, Tý đã phủi bỏ được hết những vận xui đeo bám, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang. Bạn có cơ hội gặp gỡ nhiều người nên vận trình vô cùng vui vẻ, công việc thuận lợi hơn thời gian trước đây.

Tuổi Sửu

Sửu có vận trình vô cùng khởi sắc, không cần lo lắng chuyện tiền bạc thiếu trước hụt sau. Đường tiền tài của bạn có nhiều bước phát triển vượt bậc, hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận tin vui lớn này. Bạn tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, nằm không cũng có tiền tiêu không hết.

con giap may man 2
Sửu không còn gặp chuyện buồn - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, Sửu không còn gặp chuyện buồn. Thay vào đó, bạn liên tục đón nhận nhiều tin vui lớn. Nhất là trong chuyện tiền bạc, hãy chuẩn bị tinh thần hốt vàng hốt bạc của thiên hạ. Chắc chắn những công sức của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng.

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp may mắn được quý nhân nâng đỡ nên tinh thần phấn chấn, làm bao nhiêu hưởng lộc lớn bấy nhiêu. Phương diện tài lộc của bạn vô cùng vượng sắc, làm một hưởng mười. Nói chung vận trình của bạn vô cùng tốt, hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều điều tốt đẹp này.

con giap may man 3
Thìn tha hồ đón nhận tin vui lớn - Ảnh minh họa: Internet

Con đường công danh của bạn gặp nhiều thuận lợi, không còn bị kẻ xấu cản đường thăng tiến. Thìn muốn một được mười, đầu tư vào đâu là trúng đậm đến đó. Điều này khiến cấp trên có cái nhìn ấn tượng đặc biệt hơn về bạn.

Tuổi Mùi

Vận tài chính của Mùi đỏ rực, làm một hưởng mười. Những kế hoạch của bạn được thực hiện suôn sẻ, được cấp trên khen ngợi hết lời. Những xích mích với đồng nghiệp trong thời gian trước đây được hóa giải giúp tinh thần của bạn ngày càng phấn chấn, vui vẻ hơn.

Tình hình tài chính của Mùi đỏ rực, làm một hưởng mười, nằm không cũng nhận được phúc lộc lớn trời ban. Trong công việc, bạn tha hồ thể hiện tài năng của mình khiến cấp trên, đồng nghiệp phải ngưỡng mộ sát đất.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

May mắn gõ cửa, 3 con giáp hưởng hết phúc khí, tài vận trong thiên hạ tháng 12/2020

May mắn gõ cửa, 3 con giáp hưởng hết phúc khí, tài vận trong thiên hạ tháng 12/2020

Tháng 12, những con giáp may mắn dưới đây sẽ gặt hái rất nhiều may mắn, thành công.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi mới nhất tử vi 12 con giáp con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 2 giờ 35 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 3 giờ 35 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 5 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 35 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 5 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 35 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 45 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to