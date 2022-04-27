Đúng ngày mai, thứ Năm 28/4/2022, tâm hồn treo ngược cành cây, 3 con giáp mơ màng tìm lối đi, cung TÀI LỘC 'cửa đóng then cài', vận CÔNG DANH mù mịt, tụt dốc

Tâm linh - Tử vi 27/04/2022 12:19

Thứ Năm 28/4/2022, 3 con giáp xui xẻo cùng đường lạc lối, tài vận suy giảm chạm đáy, mọi sự khó thành.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có một ngày vất vả, tất bật ngược xuôi để giải quyết công việc nhưng chưa chắc đã được ghi nhận công sức một cách xứng đáng. Bạn dốc sức cố gắng bao nhiêu vì người khác nhưng không được ghi nhận còn bị gạt ra lề thành công. Đây là bài học dành cho lòng tốt không đúng nơi đúng chỗ đấy.

May là Chính Tài tương trợ mang tới cho bản mệnh nguồn tài chính khá ổn. Tốt nhất là bạn nên tập trung vào công việc chính của mình thay vì giúp đỡ người khác. Cần phải nhìn vào thực tế cuộc sống và lo cho bản thân mình trước khi lo cho người khác.

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Người tuổi Mão có một ngày vất vả, tất bật ngược xuôi để giải quyết công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thương Quan xuất hiện báo hiệu những rối ren trong công việc mà người tuổi Thìn có thể gặp phải. Ngày này, vì những lý do khách quan mà những chú Rồng dễ gây ra sai lầm. Bản mệnh tinh thần rối bời, không thể tập trung làm việc cho chỉn chu, những sai sót mắc phải là điều khó tránh khỏi.

Làm việc mà cứ để tâm hồn treo ngược cành cây như vậy, con giáp xui xẻo sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức để khắc phục hậu quả mà mình gây ra. Điều này khiến bản mệnh thụt lùi hơn so với đồng nghiệp và cả đối thủ, ảnh hưởng không tốt đến đường tiến thân của bạn.

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Thương Quan xuất hiện báo hiệu những rối ren trong công việc mà người tuổi Thìn có thể gặp phải - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có xu hướng dễ nổi nóng, mất kiên nhẫn hẳn trong ngày hôm nay. Chính vì thế mà bản mệnh rất dễ để xảy ra xung đột chỉ vì chuyện nhỏ hoặc quá chấp nhặt với người khác. Bạn đang rất mất kiểm soát mà không hề nhận ra nguyên nhân nằm ở phía mình.

Ngày này, người tuổi Mùi còn vấp phải những mâu thuẫn trong tình cảm. Bướng bỉnh và không chịu nhận thua, bản mệnh khăng khăng làm theo ý mình mà không quan tâm đến cảm nhận của đối phương ra sao.

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Người tuổi Mùi có xu hướng dễ nổi nóng, mất kiên nhẫn hẳn trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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