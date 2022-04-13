Đúng ngày mai, thứ Năm 14/4/2022, nhiều dấu hiệu BẤT ỔN, tiểu nhân nảy sinh ghen ghét tìm cách hãm hại 3 con giáp, nên cẩn trọng nếu không muốn TÁN GIA BẠI SẢN, gia đạo nhiều sóng gió bủa vây

Thứ Năm 14/4/2022, Thương Quan xuất hiện báo hiệu hôm nay không phải là một ngày may mắn với người tuổi Sửu. Hung thần này gây ra không ít áp lực trong công việc khiến tinh thần của những chú Trâu xuống dốc nhanh chóng. Thậm chí có người không kiểm soát được cảm xúc dẫn đến mâu thuẫn, tranh cãi với đồng nghiệp, cấp trên.

Ngày này, con giáp xui xẻo dễ thiếu sự tập trung và tính chuyên nghiệp khi làm việc. Tùy theo cảm hứng cá nhân mà bạn làm việc hiệu quả hay không, ảnh hưởng nhiều đến tiến độ công việc của cả một tập thể. Bạn có thể bị khiển trách vì thái độ chểnh mảng của mình.

Tuổi Mùi

Ngày này, người tuổi Mùi cần chú ý đến những dấu hiệu bất ổn mà Thương Quan cảnh báo. Có thể thành tích tốt trong công việc của bạn sẽ khiến những kẻ tiểu nhân nảy sinh ghen ghét, tìm cách ngáng trở, cản bước tiến của bạn. Hãy để ý tới bất cứ ai tiếp cận để nịnh nọt mình, chớ vì những lời bùi tai mà nhẹ dạ cả tin.

Cũng trong hôm nay, chuyện kinh doanh của những chú Dê cũng khó mà suôn sẻ. Kẻ tiểu nhân có thể lợi dụng cơ hội này để giậu đổ bìm leo, khiến cho bản mệnh điêu đứng vì phá tài hao lộc. Lại có nhiều chuyện cần phải chi tiêu càng khiến cho bản mệnh khó lòng xoay sở.

Cũng trong hôm nay, chuyện kinh doanh của những chú Dê cũng khó mà suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Ngày hôm nay, người tuổi Dậu có thể phải đối mặt với những chiêu trò ám toán của tiểu nhân. Dù đã rất cẩn thận nhưng ta ngoài sáng, địch trong tối, con giáp này vẫn khó mà không trầy trật, sứt mẻ chút nào. Đường thăng tiến đang gặp rất nhiều trở ngại, bạn cần cảnh giác cao độ để tự bảo vệ chính mình.

Trong chuyện tình cảm, người đã có đôi có nhiều cơ hội để thể hiện tình cảm của mình với đối phương. Tình cảm được cả hai bên nâng niu và trân trọng nên vô cùng vững chắc, những kỉ niệm đong đầy theo thời gian, bạn đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào và thầm nhủ sẽ luôn bảo vệ hạnh phúc hiện tại.

Dù đã rất cẩn thận nhưng ta ngoài sáng, địch trong tối, con giáp này vẫn khó mà không trầy trật, sứt mẻ chút nào - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.