Đúng ngày mai, thứ Ba 12/4/2022, TIỀN TÀI bạc bẽo như vôi, 3 con giáp vạn âu lo, nghìn nỗi khổ, làm việc gì cũng bị sao xấu chiếu mệnh, không thất bại cũng đổ vỡ, tiêu tan

Tâm linh - Tử vi 11/04/2022 12:17

Thứ Ba 12/4/2022, TIỀN TÀI bạc bẽo như vôi, 3 con giáp xui xẻo vạn âu lo, nghìn nỗi khổ, làm việc gì cũng bị sao xấu chiếu mệnh, không thất bại cũng đổ vỡ, tiêu tan.

Tuổi Tý

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, Thiên Quan nhắc nhở tuổi Tý nên cẩn thận với mọi lời hứa mà bạn đưa ra ngày hôm nay nhé, bởi vì nếu bạn hứa mà không thực hiện, những lời hứa ấy có thể phản tác dụng và làm bạn lẫn ai đó tổn thương. Suy nghĩ một chút trước khi hành động thì hơn.

Hôm nay sức khỏe của bản mệnh có chút lao đao, nhất là ai dễ bị ảnh hưởng bởi thay đổi của thời tiết thì hôm nay thường xuyên có cảm giác uể oải, mệt mỏi. Nếu không bận việc gì quá thì bạn nên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi đi nhé.

con giap xui xeo 3
Hôm nay sức khỏe của bản mệnh có chút lao đao, nhất là ai dễ bị ảnh hưởng bởi thay đổi của thời tiết thì hôm nay thường xuyên có cảm giác uể oải - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Kiếp Tài tác động nên hẳn nhiên trong lòng con giáp xui xẻo tuổi Mão lúc này là vô vàn những nỗi lo âu, trăn trở riêng, tuy nhiên đừng vì thế mà bực tức, cáu kỉnh với mọi người. Ai cũng yêu quý bạn, đừng để làm xấu đi ấn tượng tốt đẹp mà họ có về bạn và dành cho bạn những lời không hay nhé.

Bản mệnh lúc này phải thận trọng trong chi tiêu nhé. Đừng chỉ bốc đồng trong chốc lát rồi hối hận vì những lựa chọn của bạn. Hãy nhớ rằng nếu bạn có kế hoạch chi tiêu tiền hợp lý, bạn có thể có được một khoản dự phòng trong những trường hợp cần thiết cho tương lai.

con giap xui xeo 2
Bản mệnh lúc này phải thận trọng trong chi tiêu nhé. Đừng chỉ bốc đồng trong chốc lát rồi hối hận vì những lựa chọn của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Con giáp tuổi Dần hôm nay phải đối mặt căng thẳng nảy sinh giữa và người thân trong gia đình, và dường như bạn không biết làm cách nào để có thể tháo gỡ nó. Đừng quên rằng với những người thân yêu nhất thì điều quan trọng chính là sự chân thành đấy bạn nhé.

Hôm nay bạn sẽ bận rộn với việc suy nghĩ, tính toán về vấn đề tài chính, thay vì dành quá nhiều thời gian cho các cuộc hẹn hò. Bạn có một chút thiếu quyết đoán, liên quan đến công việc, thậm chí bạn gặp khó khăn trong việc đưa ra một chọn lựa quan trọng nào đó.

con giap xui xeo 1
Con giáp tuổi Dần hôm nay phải đối mặt căng thẳng nảy sinh giữa và người thân trong gia đình - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đồng hồ điểm đúng 12h ngày 11/4/2022, tin vui TÀI LỘC ào đến trước cửa nhà, QUÝ NHÂN ngự trên tủ mang đến cho 3 con giáp vầng hào quang rực rỡ, 'làm chơi, ăn thật', sự nghiệp vươn lên một tầm cao mới

Đồng hồ điểm đúng 12h ngày 11/4/2022, tin vui TÀI LỘC ào đến trước cửa nhà, QUÝ NHÂN ngự trên tủ mang đến cho 3 con giáp vầng hào quang rực rỡ, 'làm chơi, ăn thật', sự nghiệp vươn lên một tầm cao mới

Đúng 12h ngày 11/4/2022, tin vui TÀI LỘC ào đến trước cửa nhà, QUÝ NHÂN ngự trên tủ mang đến cho 3 con giáp may mắn vầng hào quang rực rỡ, 'làm chơi, ăn thật', sự nghiệp vươn lên một tầm cao mới.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp xui xẻo tử vi thứ Ba tử vi hàng ngày tử vi 12 con giáp tử vi ngày mới tử vi ngày 12/4/2022

TIN MỚI NHẤT

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 54 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 19 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 4 giờ 24 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 5 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 6 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời