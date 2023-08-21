Đúng ngày 6/7 âm lịch, phủi sạch đen đủi, 3 con giáp ví căng đầy, thêm hỉ thêm tài, phúc lộc vô biên

Tâm linh - Tử vi 21/08/2023 05:50

Bên cạnh việc công danh, sự nghiệp, tiền tài đi lên thì nhân duyên của 3 con giáp này rất tốt trong ngày 6/7 âm lịch.

Tuổi Tý

Tử vi tuổi Tý cho thấy, lục hợp Thái Tuế nhờ đó mà con giáp tuổi Tý gặp được nhiều cơ hội tốt, đặc biệt là về mặt tiền tài trong ngày 6/7 âm lịch. Theo tử vi 12 con giáp, Tý mang mệnh phú quý. Mỗi lần gặp khó khăn là có người tốt đứng ra giúp đỡ, vì vậy vận trình vô cùng hanh thông, thuận lợi.

Bạn hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều điều tốt đẹp đến với mình. Đặc biệt là về việc thăng tiến, tăng lương thưởng, được cấp trên ủng hộ những dự án riêng của bản thân. Tý nên tận dụng cơ hội này thể hiện hết khả năng của mình để đạt được nhiều thành tựu, vươn lên vị trí mà bản thân mong muốn. 

Đúng ngày 6/7 âm lịch, phủi sạch đen đủi, 3 con giáp ví căng đầy, thêm hỉ thêm tài, phúc lộc vô biên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu đã phải trải qua một thời gian không mấy suôn sẻ nhưng sang ngày 6/7 âm lịch, họ sẽ được chào đón bằng những vận may không thể ngờ tới, đặc biệt là đường sự nghiệp. Dựa vào trí thông minh và đức tính cần cù chăm chỉ của mình, nếu biết nắm chắc các cơ hội thì trong thời gian này, họ sẽ phát tài phát lộc, đạt được sự thăng tiến mĩ mãn trong công việc.

Ngoài ra, đường tình cảm của tuổi Dậu cũng vô cùng ngọt ngào và có mệnh đào hoa, họ sẽ gặp được nhiều chuyện vui. Tuổi Dậu độc thân tìm được người tâm đầu ý hợp. Lời khuyên cho Dậu là nên quan tâm đến mối quan hệ của mình nhiều hơn nhé!

Đúng ngày 6/7 âm lịch, phủi sạch đen đủi, 3 con giáp ví căng đầy, thêm hỉ thêm tài, phúc lộc vô biên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hiền lành, điềm đạm lại dĩ hòa vi quý nên người tuổi Hợi gầy dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Nhờ thế, dù sinh ra trong nghèo khó, lớn lên trong cơ hàn con giáp may mắn này vẫn thăng quan tiến chức ầm ầm.

Trong ngày 6/7 âm lịch nhờ có cát tinh chiếu mệnh con giáp giàu sang tuổi Hợi sẽ có bước chuyển tích cực trong vận số của mình. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cứ thế mà phất lên như diều gặp gió là phúc phần mà Hợi có được.

Đúng ngày 6/7 âm lịch, phủi sạch đen đủi, 3 con giáp ví căng đầy, thêm hỉ thêm tài, phúc lộc vô biên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

Tử vi nửa cuối tháng 6 âm lịch, 3 con giáp được thượng đế cưng chiều, tiền đếm mỏi tay, quý nhân theo gót

Tử vi nửa cuối tháng 6 âm lịch, 3 con giáp được thượng đế cưng chiều, tiền đếm mỏi tay, quý nhân theo gót

Đúng nửa cuối tháng 6 âm lịch, những con giáp này được sao tốt chiếu mệnh, cuộc đời hưởng nhiều may mắn.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 6/7 âm lịch tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap tử vi tháng 7 âm lịch

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Ngoại tình 53 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đời sống 1 giờ 5 phút trước
Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Ngoại tình 2 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ