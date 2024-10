Đúng hôm nay, thứ Hai 7/10/2024, 3 con giáp này vàng chất đầy kho, giàu bất thình lình, nhà xe chờ sẵn, sự nghiệp chạm tới đỉnh cao

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Thân, Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi, công việc tuổi Mùi cũng đang tiến triển rất tốt, bởi tuổi Mùi không có quá nhiều tham vọng, bạn làm việc chỉ vì đam mê, muốn làm mọi việc tốt nhất có thể, chỉ đơn giản là không muốn ai phải thất vọng về chính mình mà thôi.

Chuyện tình cảm là niềm an ủi đối với tuổi Mùi. Mối quan hệ gia đình hay bạn bè đều khá hòa hợp. Con giáp này có chỗ dựa tinh thần vững chắc, có được sự an ủi, chia sẻ từ mọi người xung quanh cho nên có thể đứng vững trước nhiều đợt sóng to, gió lớn trong cuộc sống.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi thứ Hai 7/10/2024 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu có vị trí đặc biệt trong lòng người bạn yêu thương.

Ngày thứ Hai 7/10/2024 tuổi Sửu cần thời gian để cơ thể thoải mái, không bị gò bó bởi áp lực bên ngoài.

Công việc: Trong công việc, người tuổi Sửu chủ động hoàn thành chỉ tiêu bản thân đề ra.

Tình cảm: Trong tình yêu, sự khéo léo trong tình yêu, đã cho cả hai hiểu thấu nhau nhiều hơn.

Tài lộc: Về mặt tài chính, mặc kệ người khác nói, bạn chú trọng vào cách hoàn thành công việc để cải thiện thu nhập.

Sức khoẻ: Tạo cột mốc thời gian cụ thể để cơ thể được thư thái, nghỉ ngơi.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.