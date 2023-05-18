Đúng hôm nay (ngày 29/3 âm lịch), thời cơ đến 3 con giáp không nên bỏ lỡ, vận thế lên cao, hốt tiền miệt mài

Tâm linh - Tử vi 18/05/2023 03:19

Người thuộc 3 con giáp này sắp sửa có nhiều cơ hội đổi đời, cần biết nắm bắt đúng lúc để cuộc đời rực rỡ từ đây.

Tuổi Dần

Tuổi Dần là người hòa đồng, ham học hỏi và luôn hào hứng với những điều mới mẻ. Họ giỏi giao tiếp nên đi đến đâu cũng phát huy khả năng kết nối, mang lại bầu không khí cho đám đông và tiếng cười cho tất cả mọi người. Tuy nhiên trông dễ tính thế thôi nhưng họ khá nghiêm khắc với bản thân, một khi đã muốn làm điều gì đó thì họ sẽ thúc ép chính mình làm cho bằng được, không có chuyện bỏ cuộc giữa chừng. 

Dần có nhiều hoài bão, dù không quá tham vọng nhưng luôn cố gắng để vươn lên tầm cao mới, nâng giá trị của bản thân. Sự kiên định và quyết tâm sẽ giúp con giáp này đạt được nhiều thành tựu trong ngày 29/3 âm lịch. Cuộc đời không tránh khỏi sóng gió nhưng tất cả đều là thử thách mà cuộc đời này dành cho Dần trước khi cho họ chạm đến ước mơ. Vậy nên chỉ cần không bỏ cuộc, Dần sẽ có tất cả những gì mong muốn trong thời gian này.

Đúng hôm nay (ngày 29/3 âm lịch), thời cơ đến 3 con giáp không nên bỏ lỡ, vận thế lên cao, hốt tiền miệt mài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu là con người cứng đầu, chỉ muốn làm theo ý mình và chấp nhận mọi kết quả đến với mình. Nhưng với bản tính cẩn thận, con giáp này luôn lên kế hoạch và đảm bảo bản thân có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhờ đó mà Sửu sống với một tâm thế không bao giờ hối hận, dù thành hay bại họ cũng được an ủi vì đã cố gắng hết sức mình. 

Dự đoán trong ngày 29/3 âm lịch, vận trình tài lộc của con giáp này được cho là cực kỳ thuận lợi, công việc kinh doanh không chỉ suôn sẻ mà còn có cơ hội mở rộng cơ ngơi, đã thành công lại càng thành công hơn. Sửu có đầu óc tính toán sắc bén, nắm bắt thời cơ nhanh chóng nên cơ hội làm giàu nằm trong tầm tay. Sự nghiệp của họ về cơ bản đang đi đúng hướng, chỉ cần có thêm lòng kiên trì thì sỏi đá vào tay họ cũng hóa vàng bạc.

Đúng hôm nay (ngày 29/3 âm lịch), thời cơ đến 3 con giáp không nên bỏ lỡ, vận thế lên cao, hốt tiền miệt mài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuất lúc nào cũng theo đuổi cuộc sống lý tưởng của riêng mình. Họ có những hoài bão riêng mà không phải ai cũng hiểu được. Đó là lý do Sửu tuy vui vẻ, hòa đồng nhưng ít khi nói về dự định của chính mình, họ giữ lại cho riêng mình và âm thầm biến chúng thành sự thật mà thôi. Dù không quá tham vọng, đam mê vật chất nhưng con giáp này rất chăm chỉ làm việc, họ thích cảm giác tận hưởng thành quả do chính sức lực của mình làm ra và trân trọng nó.

Trong ngày 29/3 âm lịch, Tuất sẽ có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Những dự định ấp ủ trong thời gian qua của họ sẽ bước vào giai đoạn triển khai, ổn định và thậm chí là sinh lời. Tạm gác qua những thú vui, cuộc sống tự do tự tại, Tuất đặt trọn sự chú tâm vào công việc thì cuộc đời của họ nhiều khả năng sẽ thăng hoa, đến mức bản thân họ không ngờ tới. Lúc đó, Tuất có thể thoải mái làm những điều mình thích, lại còn được mọi người ngưỡng mộ hết mực.

Đúng hôm nay (ngày 29/3 âm lịch), thời cơ đến 3 con giáp không nên bỏ lỡ, vận thế lên cao, hốt tiền miệt mài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi tuần mới (15/5 - 21/5): Trời đất giao hòa, tứ linh tụ hội, 3 con giáp mở cửa đón tài lộc, làm chơi ăn thật, vươn lên làm giàu

Tử vi tuần mới (15/5 - 21/5): Trời đất giao hòa, tứ linh tụ hội, 3 con giáp mở cửa đón tài lộc, làm chơi ăn thật, vươn lên làm giàu

Mặc dù khoảng thời gian trước họ phải chịu nhiều khó khăn, thử thách nhưng trong tuần mới đến, con giáp này làm gì cũng may mắn, thuận lợi.

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