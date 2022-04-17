Đúng giờ Ngọ ngày mai, thứ Hai (18/4), số trời đã định, top 3 con giáp may mắn này chẳng cần lo lắng chuyện tiền nong, rung đùi hốt bạc, nằm trên đống vàng

Tâm linh - Tử vi 17/04/2022 07:51

Vận may ập đến bất thình lình, 3 con giáp này có thu nhập tăng rõ rệt, vạn sự hanh thông, thuận lợi đến ngỡ ngàng.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão điềm tĩnh, không sợ áp lực, không ngại khó khăn, còn luôn giữ được tinh thần lại quan.

Tử vingày mai, thứ Hai (18/4) sự nghiệp phát triển thuận lợi, đồng thời lại được quý nhân bên cạnh giúp đỡ nên như "hổ mọc thêm cánh" nên vạn sự hanh thông, trăm sự thuận lợi, dễ dàng có được thành công trong công việc nên được cấp trên trọng dụng, chính vì thế cơ hội tăng chức, tăng lương.

Ngoài ra, chuyện tình cảm cũng hết sức suôn sẻ, người tuổi Mão có thể tận hưởng cuộc sống yên bình ít sóng gió.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu định hướng và vững vàng, làm việc gì cũng lên kế hoạch chi tiết, mọi công việc đều nằm trong tầm kiểm tra của họ. Cuộc sống rất hạnh phúc, công việc thăng tiến.

Đúng giờ Ngọ ngày mai, thứ Hai (18/4), số trời đã định, top 3 con giáp may mắn này chẳng cần lo lắng chuyện tiền nong, rung đùi hốt bạc, nằm trên đống vàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thầy tử vi dự đoán ngày mai, thứ Hai (18/4), quý Nhân sẽ xuất hiện báo hiệu con đường sự nghiệp, người làm nghề nào cũng đặc biệt và được kỳ vọng sẽ gặt hái thành công. Người tuổi Sửu thường được đánh giá cao cao và phát huy hết thế mạnh của mình.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý có đầu óc thông minh, nhạy bén và tràn ngập ý tưởng, sáng kiến. Khi còn là nhân viên, nếu được giao cho phụ trách những công việc về mảng xã giao, thương thảo với đối tác, con giáp này chắc chắn sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Song, người tuổi Tý cũng là người có tham vọng rất lớn nên sẽ chẳng chịu yên phận ở vị trí nhân viên mãi.

Với sự khéo léo trong giao tiếp, thiên phú kinh doanh vốn có, người tuổi Tý sẽ dần dần bước lên những vị trí cao hơn. Cuối cùng trở thành một trong những người lãnh đạo xuất sắc hoặc một doanh nhân giỏi, kiếm được nhiều tiền.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 10 ngày tới Ngọc Hoàng chấm sổ: Top con giáp đổi vận hết nghèo, tha hồ hưởng lộc trời cho, tiền bạc ú ụ, giàu tuột đỉnh sau một đêm

Đúng 10 ngày tới Ngọc Hoàng chấm sổ: Top con giáp đổi vận hết nghèo, tha hồ hưởng lộc trời cho, tiền bạc ú ụ, giàu tuột đỉnh sau một đêm

10 ngày tới nhờ có mối quan hệ tốt, nên 3 con giáp này có quý nhân chủ động đến nhà, tiền vào túi dễ dàng, bản thân may mắn.

Xem thêm
Từ khóa:   Con giáp bói vui con giáp bói vui

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 1 giờ 6 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 2 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 3 giờ 6 phút trước
Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Video 3 giờ 36 phút trước
Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Tâm sự gia đình 4 giờ 6 phút trước
Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Video 4 giờ 36 phút trước
Màn bẻ lái bất ngờ: Người phụ nữ lạ xin tóc đứa trẻ và bí mật kinh hoàng phía sau

Màn bẻ lái bất ngờ: Người phụ nữ lạ xin tóc đứa trẻ và bí mật kinh hoàng phía sau

Tâm sự Eva 5 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người