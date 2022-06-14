Đúng giờ Ngọ 7 ngày tới (21/6), cát tinh "Thiên Hỉ" và " Ngọc Đường" soi chiếu, 3 con giáp đỏ cả tình lẫn tiền, tiền hết rồi lại đầy túi - tình hết lại đầy tim, giàu sang phát hờn

Tâm linh - Tử vi 14/06/2022 14:30

Mọi thứ thuận lợi đến mức đang ngủ mơ cũng phải bật cười vì viên mãn.

Tuổi Dậu

Năm 2022 này, đường tài lộc của người tuổi Dậu khá vượng, nhiều người có cơ hội phát tài từ những công việc làm thêm hoặc từ những khoản đầu tư, vì thế mà bạn cần nhanh chóng chớp lấy thời cơ thuộc về mình.

Người làm công ăn lương nếu đã có thu nhập ổn định thì nên nghĩ đến việc đa dạng nhiều nguồn thu. Hãy tham khảo các kênh đầu tư, tiết kiệm hoặc bắt tay vào các công việc làm thêm, túi tiền của bạn ắt sẽ trở nên rủng rỉnh hơn trước đó nhiều.

Người kinh doanh, buôn bán tự thân có thêm các nguồn thu ngoài luồng, tổng thu nhập không hề kém cạnh bất cứ ai. Bạn có thể mạnh dạn đi theo những định hướng mà mình đã vạch ra từ trước.

Con giáp phát tài bất ngờ 7 ngày tới này hãy hợp tác với những người có cùng chí hướng đáng tin cậy, đôi bên sẽ cùng làm ra một khoản kha khá đấy.

 

Tuổi Tý

Tuổi Tý vốn điềm đạm, lý trí, hơi thực dụng nhưng làm việc rất chăm chỉ, tích cực, đâu ra đấy. Họ lúc nào cũng cầu tiến, có thái độ lạc quan, tinh thần chiến đấu cao, tính cách lại hoạt bát, vui vẻ, hòa đồng.

Đúng giờ Ngọ 7 ngày tới (21/6), cát tinh 'Thiên Hỉ' và ' Ngọc Đường' soi chiếu, 3 con giáp đỏ cả tình lẫn tiền, tiền hết rồi lại đầy túi - tình hết lại đầy tim, giàu sang phát hờn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

7 ngày tới, mơ ước của người tuổi Tý có thể sẽ trở thành hiện thực. Gia đạo có điềm lành, tài lộc vượng phát, càng cố gắng càng thu hoạch được nhiều. Vận may của họ sẽ đến từ nhiều hướng, cả trong công việc, tình duyên lẫn cuộc sống.

Đây là con giáp càng già càng hưởng phúc. Thời gian sắp tới, khả năng phát tài của họ là rất lớn. Nếu có thể nắm bắt được cơ hội, họ sẽ xoay chuyển cả số phận. Mọi thứ thuận lợi đến mức đang ngủ mơ cũng phải bật cười vì viên mãn.

Tuổi Mùi

Trời sinh những người tuổi Mùi hiền lành, sống lương thiện và biết suy nghĩ cho người khác nên được mọi người xung quanh yêu mến, ai cũng dành cho họ nhiều tình cảm. Tuy nhiên, tính cách này của tuổi Mùi đôi khi lại khiến họ rơi vào hoàn cảnh khó xử khi bị nhiều người lợi dụng. Nhìn chung, cuộc sống tuổi Mùi chẳng may khó khăn bao nhiêu thì sẽ được đền đáp xứng đáng bấy nhiêu.

7 ngày tới do có cát tinh "Tam Đài" và "Thiên Giải" soi chiếu nên con giáp này có thể hóa hung thành cát. Người tuổi Mùi có thể đón nhận rất nhiều cơ hội may mắn, không chỉ công việc thăng tiến mà thu nhập cũng tăng lên gấp bội.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   Tử vi con giáp bói vui

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 54 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 44 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 44 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 15 giờ 10 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 44 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 44 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 44 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 59 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 18 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026