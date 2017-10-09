Đừng đùa, phụ nữ mặt tròn có vận mệnh không phải dạng vừa đâu…

Tâm linh - Tử vi 09/10/2017 16:54

Phụ nữ mặt tròn thường là người có nhiều phúc đức, ứng xử khôn khéo, luôn dễ dàng giải quyết mọi vấn đề trong các mối quan hệ.

Hình dáng khuôn mặt đặc trưng

Người có mặt tròn thường sở hữu gò má cao, mặt đầy đặn, mặt trông rất bầu bĩnh như trẻ nhỏ. Do đó, người thế này luôn trông rất trẻ dù có tuổi, lại có phần trong sáng trong mắt người đối diện. Chính khuôn mặt tròn làm tăng sự hiền lành, lương thiện ở họ.

Tính cách của người có mặt tròn

Phụ nữ mặt tròn thường là người hiền lành, luôn biết ứng xử tinh tế, khôn khéo trongt? việc giải quyết vấn đề trong các mối quan hệ hằng ngày.

Đây thường là phụ nữ lạc quan, nhanh nhạy, rất tích cực, lại hòa nhã. Họ có đầu óc, nhạy bén xử lý những tình huống khó khăn. Nhất là về kỹ năng giao tiếp rất hôn khéo và thông minh.

Phụ nữ thế này thường rất tốt bụng, dễ dàng đồng cảm với những số phận khác. Họ sống có phần thiên về tình cảm.

Người mặt tròn cũng rất vui tính. Dù rằng họ có dáng vẻ hồn nhiên nhưng suy nghĩ đều rất kỹ càng. Họ nói hay làm gì cũng đều từ sự quan sát chắt lọc kỹ càng và cẩn thận.

Đừng đùa, phụ nữ mặt tròn có vận mệnh không phải dạng vừa đâu… - Ảnh 1
Chính khuôn mặt tròn làm tăng sự hiền lành, lương thiện ở họ - Ảnh minh họa: Internet

Vận mệnh của phụ nữ mặt tròn thế nào?

Phụ nữ có mặt tròn thường gắn bó thân thiết với cha mẹ, thường có sự nghiệp ở phương xa, số phần giàu sang đủ đầy.

Dù vậy, nếu họ không có chính kiến của mình thì dễ sa vào đường không đúng, nhân duyên có thể lận đận.

Nhưng chỉ cần vượt qua được khó khăn họ sẽ có được hạnh phúc viên mãn, lấy được chồng thủy chung một đời.

Đừng đùa, phụ nữ mặt tròn có vận mệnh không phải dạng vừa đâu… - Ảnh 2
Chỉ cần vượt qua được khó khăn họ sẽ có được hạnh phúc viên mãn, lấy được chồng thủy chung một đời - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ sở hữu mặt tròn thường lấy chồng xa. Họ nên làm nhiều việc thiện nguyện để tích đức cho con cháu. Đừng dễ dãi để sa vào điều xấu thì công việc sẽ ngày một tốt đẹp, cuộc sống về sau sung túc đủ đầy.

Phụ nữ thế này nên lấy chồng có tướng mạo mặt vuông, góc cạnh. Người chồng thế này có thể giúp gia đình ngày một sung túc, hạnh phúc, lại biết chăm lo cho vợ con không thiếu gì.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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