Đúng 9h hôm nay (19/7), 3 có giáp trên có Thần Phật, dưới có quý nhân soi đường, số trời định phải giàu sang, lộc lá bay hết vào nhà như vũ bão

Tử vi hôm nay của 12 con giáp chỉ rõ tuổi Tuất là con giáp dễ phát tài phát lộc lắm đó. Bản mệnh tính tình hòa nhã, lại lạc quan yêu đời, biết cách kết nối các mối quan hệ với nhau. Hãy tận dụng các mối nhân duyên tốt đẹp của mình, chắc chắn bạn sẽ thấy việc kiếm tiền trở nên dễ hơn bao giờ hết.

Theo dõi tử vi phương Đông, tuổi Tuất vượng vận quý nhân nên dù trong cuộc sống hay công việc cũng đều có người giúp đỡ, tương trợ bất cứ lúc nào. Với sự nâng đỡ của quý nhân thì con giáp này sẽ dễ dàng tìm được mục tiêu phát tài cho mình. Vận khí đang lên nên trong thời gian này, bản mệnh hãy phát huy hết sức mình để nắm bắt cơ hội kiếm tiền cho thật tốt.

Là con giáp phát tài hôm nay, tuổi Thìn gặp nhiều may mắn trong công việc, đặc biệt là những bạn đang làm trong lĩnh vực phải di chuyển, vận động nhiều.

Tiền bạc trong tay nếu không biết tiết kiệm thì chẳng mấy mà hết, “miệng ăn núi lở” cơ mà. Thế nên khi kiếm được tiền thì tuổi Tuất cần phải lập kế hoạch tài chính cụ thể để tiền bạc luôn trong trạng thái sinh sôi nảy nở nhé.

Đầu ngày đến giữa ngày càng vất vả, bôn ba, xông xáo thì thu hoạch càng lớn, càng được khách hàng ủng hộ, sếp tin tưởng. Đến cuối ngày, bạn hoàn toàn có cơ hội được nhận một khoản tiền hoa hồng hậu hĩnh, lấy động lực để cố gắng trong suốt khoảng thời gian sau đó.

Với người làm ăn kinh doanh, vận trình tài lộc khá sáng, bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền nằm ngay trong tầm tay khi khách hàng, đối tác đều có ý định hợp tác lâu dài. Hãy tin tưởng vào bản thân, bạn không phải lo lắng gì hết, chỉ cần tập trung làm tốt việc của mình thì chắc chắn ông trời sẽ không phụ lòng người.

Tuổi Thìn gặp nhiều may mắn trong công việc, có cơ hội được nhận một khoản tiền hậu hĩnh. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Từ 9h ngày 19/7, vận mệnh tuổi Hợi sẽ thay đổi đáng kể, vận may bắt đầu xoay chuyển và chạy đến tuổi Hợi với tốc độ chóng mặt. Vốn dĩ con giáp này là những người có trí tuệ và tài thao lược tuyệt vời, họ luôn biết chính xác mình muốn gì, cần làm gì để đạt được mục tiêu. Đó là lý do họ luôn làm việc chăm chỉ, yêu cầu bản thân khắt khe để có thể chạm tay vào cái đích mà bản thân luôn mong.

Tuổi Hợi được các sao tốt lành phù hộ, những sự kiện vui vẻ, điều tốt lành lần lượt đến, chỉ cần làm hết sức mình là có thể giành lấy cơ hội và gặt hái được nhiều thành quả. Thời gian tới, tuổi Hợi nên chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều hỷ sự, ở nơi làm việc, họ có thể gặp được nhiều quý nhân, được sếp trọng dụng, và đương nhiên sẽ có khả năng được thăng chức tăng lương.

Đối với những người làm ăn kinh doanh, nếu gặp cơ hội để đầu tư thì nên nắm bắt, tập trung vào việc phát huy những nền tảng mình đã dựng xây và khuếch trương quy mô, cứ thế mà hốt vàng hốt bạc. Giữ được đà này, Hợi có thể trở thành đại gia lúc nào không hay, cuộc sống an nhàn, mỹ mãn.

Tuổi Hợi được các sao tốt lành phù hộ, những sự kiện vui vẻ, điều tốt lành lần lượt đến. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo