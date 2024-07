Đúng 7h sáng mai, thứ Tư 31/7/2024, 3 con giáp đón lộc bất ngờ, cập bến giàu có, tiền vàng ngập lối, cuộc sống ngày càng sung túc phú quý

Tài lộc: Vận may tài chính hôm nay thể hiện trong sự nghiệp. Dạo này bạn thường xuyên đi muộn, về sớm nên trong lúc đánh giá sẽ bị trừ rất nhiều lương chuyên cần. Công việc làm ăn hợp tác với bạn bè có chút rủi ro nên phải cẩn thận.

Hướng xuất hành tốt: Bắc, Tây Nam, Tây Bắc.

Con số may mắn: 12, 24, 36

Màu sắc may mắn: Nâu, xanh cỏ, đỏ nhạt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi, tuổi Sửu sẽ bước vào giai đoạn may mắn, tiền bạc nhiều không đếm xuể, tiêu pha thoải mái chẳng cần phải lo nghĩ. Tử vi cho biết tuổi Sửu được sao Thiên Hoàng chiếu mệnh nên tuổi Sửu càng chăm chỉ thì sau mọi sự nỗ lực, tuổi Sửu càng được thăng quan phát tài. Đặc biệt, thời gian này tuổi Sửu những ai đang làm ăn kinh doanh thì càng dễ giàu có, đổi vận cực kỳ giàu có khiến người xung quanh phải ghen tỵ.

Trong thời gian tới, tuổi Sửu sẽ có cơ hội được tăng lương, thăng quan tiến chức. Người tuổi Sửu sẽ bước vào giai đoạn hạnh phúc viên mãn trong cuộc sống. Họ không chỉ may mắn trên con đường tài lộc mà còn may mắn trên con đường tình duyên do sao Hồng Loan chiếu mệnh. Nên nếu người tuổi Sửu vẫn đang độc thân thì đường tình duyên cực kỳ rực rỡ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, công việc của tuổi Dậu diễn ra tương đối dễ dàng. Con giáp này chẳng cần tốn nhiều thời gian hoặc công sức song vẫn thu về được thành tựu rực rỡ. Dù thế, bản mệnh cũng đừng lấy đó làm hài lòng mà không có sự cố gắng.

Vận trình tài lộc rủng rỉnh, con giáp này sẽ nhận được một khoản lương khấm khá nên có thể chi tiêu thoải mái trong khoảng thời gian này.

Phương diện tình cảm cũng vô cùng tươi sáng. Người độc thân nhận được lời hẹn hò từ nhiều người nhờ vào sự cởi mở và nồng nhiệt của mình. Tuy nhiên, bản mệnh cũng nên cân nhắc chứ đừng vội đồng ý ngay.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thìn

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.