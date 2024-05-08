Đúng 6h sáng ngày 2/4 Âm lịch: Dự đoán 3 con giáp ngồi chiếu bạc ăn bát vàng, gia sản tăng vù vù chóng mặt, vượng phát sung túc hậu vận mĩ mãn

Theo tử vi 12 con giáp năm 2024, người tuổi Mùi luôn rất kiên định. Họ không bao giờ làm người khác thất vọng. Tử vi trong ngày 2 tháng 4 Âm lịch những người tuổi Mùi sẽ có thể tiến triển thuận lợi, phát huy được tài năng, kiếm tiền đầy két khiến người xung quanh vô cùng ghen tỵ.

Người tuổi Mùi cũng lên kế hoạch tỉ mỉ cho tương lai. Nhờ chuẩn bị đầy đủ, thời gian này, con giáp tuổi Mùi sẽ có thể tiến triển thuận lợi, phát huy được tài năng, kiếm tiền đầy bồn đầy bát.

Tử vi cho biết những người tuổi Mùi trời sinh vốn hiền lành lại vốn có tầm nhìn xa trông rộng và có thể làm tốt nhiều việc với thái độ cầu tiến. Đặc biệt, những người này cũng nỗ lực, chăm chỉ hết sức bằng tất cả năng lực mà mình có.

Tuổi Mùi không những được thăng quan tiến chức mà còn nâng cao thu nhập, tài lộc dồi dào. Sau khi thăng tiến, cuộc sống của con giáp này cũng ngày càng sung túc.

Dự báo tuổi Mùi tài lộc dồi dào. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Khi bước vào những ngày đầu của tháng 4 âm lịch, người tuổi Tỵ sẽ rộng mở cánh cửa đón nhận những vận may không ngừng. Đây là thời điểm vàng để họ có thể chạm trán với những nhân vật quyền lực trong lĩnh vực của mình, những bậc thầy có khả năng nhận ra viên ngọc quý giữa đống sỏi đá.

Với sự đánh giá cao ấy, họ sẽ mở ra con đường thăng tiến rộng lớn, kèm theo những cơ hội tăng lương và thăng chức không ai muốn bỏ lỡ. Đối với tuổi Tỵ, đây chính là lúc để họ bứt phá, khẳng định bản thân và phô diễn hết mình với từng cơ hội được trao, đồng thời không ngừng nỗ lực và đổi mới để tạo nên những thành tựu nổi bật trong sự nghiệp.

Bên cạnh đó, họ cần phải thể hiện sự khéo léo trong việc xây dựng và nuôi dưỡng mối quan hệ với đồng nghiệp và cấp trên. Bởi đây chính là chìa khóa giúp họ mở rộng con đường sự nghiệp, đồng thời tạo dựng một môi trường làm việc thuận lợi, tăng cường sự hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trên con đường phấn đấu và phát triển.

Đã tới lúc bứt phá của tuổi Tỵ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thứ ba, những người sinh năm Thân cũng đã bắt đầu tỏa sáng từ ngày 2 tháng 4 Âm lịch. Trong cuộc sống của những người sinh vào cung Khỉ, nội tạng đều thuộc yếu tố “lửa”, màu đỏ tượng trưng cho sự sinh trưởng tự nhiên thuộc về con Khỉ.

Những vị quý nhân này sẽ nhìn thấy và trân trọng mọi cố gắng cũng như tài năng của tuổi Thân.

Dấu hiệu khỉ sẽ thể hiện khả năng cao hơn và tiềm năng năng lượng lớn hơn.

Ngoài ra, tuổi Khỉ cũng nên chú ý hơn đến sức khỏe của bản thân và gia đình, tránh làm việc quá sức, căng thẳng nhất có thể.

Thân cũng đã bắt đầu tỏa sáng. Ảnh minh họa: Internet

Bài viết mang tính minh họa.