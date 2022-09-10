Đúng 6h chiều nay (15/8 âm lịch), Phật Bà tỏa sáng, trăng tròn gói trọn yêu thương, 3 con giáp Ngọc Hoàng ban lộc, trúng thưởng tiền vàng rực rỡ, vui đón Trung Thu cùng chị Hằng

Tâm linh - Tử vi 10/09/2022 14:03

Đúng 6h chiều nay (15/8 âm lịch), 3 con giáp này được dự đoán có lộc vào người, may mắn, vượng phát.

Tuổi Hợi

Tử vi cho biết đúng 6h chiều nay (15/8 âm lịch), những người tuổi Hợi sẽ có vận trình vô cùng may mắn. Con giáp này sẽ có nhiều biến chuyển tốt, nhất là về đường tài lộc. Phú quý tự tới chứ chẳng cần phải vất vả đi tìm, con giáp này đạt được nhiều thành công trong công việc, thu nhập nhờ đó cũng tăng tiến đáng kể.

Hợi sẽ gặp được quý nhân phù trợ, dẫn dắt đường đi nước bước cho mình. Vốn dĩ trước đó con giáp này giúp người cũng nhiều, nhờ thế mà được tăng phần phước đức.

Đúng 6h chiều nay (15/8 âm lịch), Phật Bà tỏa sáng, trăng tròn gói trọn yêu thương, 3 con giáp Ngọc Hoàng ban lộc, trúng thưởng tiền vàng rực rỡ, vui đón Trung Thu cùng chị Hằng - Ảnh 1
Con giáp Hợi may mắn phát tài rực rỡ. Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ may mắn trên con đường công danh tài lộc mà người tuổi Hợi còn sẽ gặp được nhiều may mắn, về tình duyên. Vì vậy, nếu bạn còn độc thân thì hãy tận dụng thời gian này tìm kiếm chân ái của đời mình đi nhé.

Tuổi Dậu

Đúng 6h chiều nay (15/8 âm lịch), con giáp này sẽ đón tài lộc, mở đường đi lên và vượt qua chông gai nhờ ngôi sao may mắn ập tới. Do sở hữu vận trình may mắn đan xen nên đây sẽ là con giáp đón tài lộc khởi sắc sau nhiều khó khăn và vất vả. Những áp lực trong thời gian vừa qua trở thành cơ hội để phát triển. Con giáp này còn gặp cát tinh phù trợ cho công việc. Họ có cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân, ngày càng phát đạt hơn.

Khi sao may mắn dẫn đường, họ vẫn có thể đạt được những kết quả khả quan, khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Những người cầm tinh con Hổ thường có đặc điểm là ý chí mạnh mẽ, quyết tâm và ngoan cường. Họ ít khi chịu nhượng bộ nên dễ rơi vào các tình huống khó kiểm soát cảm xúc. Đây sẽ là hạn chế lớn nhất khi gặp vòng xoáy mâu thuẫn trong công việc hay cuộc sống.

Đúng 6h chiều nay (15/8 âm lịch), Phật Bà tỏa sáng, trăng tròn gói trọn yêu thương, 3 con giáp Ngọc Hoàng ban lộc, trúng thưởng tiền vàng rực rỡ, vui đón Trung Thu cùng chị Hằng - Ảnh 2
Tuổi Dậu phú quý, phát tài. Ảnh minh họa: Internet

Nếu có thể kiểm soát cảm xúc tốt hơn, duy trì sự bình tĩnh để đối mặt với những ý kiến bất đồng, đây sẽ là cơ hội để trở thành con giáp đón tài lộc đi lên, được thăng quan tiến chức.

Tuổi Mão

Tuy không có tình huống đột phá mang tính bất ngờ nhưng phương diện tài lộc của tử vi tuổi Mão đúng 6h chiều nay (15/8 âm lịch) có nhiều khởi sắc. Con giáp đón tài lộc khởi sắc dần nhờ những cơ may nhất là các thời điểm cuối năm

Bất chấp những hung tinh cản đường, người tuổi Mão sẽ gặp sao may mắn, chính là những quý nhân phù trợ. Bản tính con giáp này luôn nỗ lực không ngừng, khi có người nâng đỡ thêm, họ sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức. Nhiều nhân tố quyết định vận trình cuối năm của họ có thể lội ngược dòng. Người tuổi Mão mở ra được nhiều cơ hội tốt, vận thế có thể đảo ngược, phất lên nhanh chóng nếu ác kỹ năng chuyên môn và quan hệ xã hội được đầu tư phát triển.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 4 ngày tới (11/9 - 14/9), vượt qua hết khổ nạn để cuộc đời bước sang trang, 3 con giáp may mắn được Thiên Hoàng rót lộc, cơ may trúng tiền tỷ, một tay ôm núi vàng

Đúng 4 ngày tới (11/9 - 14/9), vượt qua hết khổ nạn để cuộc đời bước sang trang, 3 con giáp may mắn được Thiên Hoàng rót lộc, cơ may trúng tiền tỷ, một tay ôm núi vàng

Đúng 4 ngày tới (11/9 - 14/9), 3 con giáp được Thiên Hoàng rót lộc, sao may mắn phù trợ, khó khăn mấy cũng đổi đời giàu sang.

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