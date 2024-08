Đúng 5h ngày 2/8, 3 con giáp giàu sang vẻ vang, làm gì cũng hái ra tiền, sớm thành đại gia, hậu vận an nhàn không ai sánh bằng

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu 2/8/2024, tuổi Tỵ may mắn được quý nhân nâng đỡ nên công việc gặp nhiều thuận lợi. Quý nhân sẽ soi đường chỉ lối cho bản mệnh tìm ra hướng phát triển mới phù hợp, những khúc mắc trước đó cũng được tháo gỡ kịp thời.

Giờ tốt trong ngày: 16h - 18h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mùi

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu trời sinh chăm chỉ, lại chăm chỉ tính tình hiền lành hòa thuận, thường kết giao được nhiều người bản lĩnh và quen biết rộng rãi. Thời gian này, tuổi Dậu do được sao Hồng Loan chiếu mệnh, nên hỷ thước bắc cầu đường tình duyên vô cùng viên mãn.

Vận may kéo dài giúp người cầm tinh tuổi Dậu có nguồn tài chính ổn thỏa từ thời gian này, người tuổi Dậu nếu biết tận dụng các cơ hội đang rộng mở. Nếu không giàu có thì cuộc sống của họ cũng được an vui, bình an trong cuộc sống.

Tuổi Thân

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân luôn quan sát công việc một cách tỉ mỉ. Thời gian này tuổi Thân biết rõ công việc bản thân theo đuổi, có hướng nhìn rõ ràng đến công việc bản theo đuổi.

Công việc: Người tuổi Thân công danh không thích cảm giác thất bại, nhưng luôn cố gắng nhìn vào khuyết điểm để cố gắng hơn.

Tình cảm: Mối quan hệ tình cảm không mong chờ vào người khác, chủ động bày tỏ sự buồn bã của bản thân để đối phương có thể hiểu bạn nhiều hơn.

Tài lộc: Về mặt tài chính, nắm rõ thị trường tài chính, từ đó có thêm nguồn thu nhập mới.

Sức khoẻ: Bỏ thời gian chế biến các món ăn dinh dưỡng, bồi bổ cơ thể.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.