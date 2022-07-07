Đúng 3 ngày tới (10/7) thuận lợi nhiều hơn khó khăn, 3 con giáp phúc đức ngập tràn, may mắn gõ cửa, đi đằng Đông gặp hố vàng, đi đằng Tây gặp hố bạc, phát tài giàu to

Trong khi đó, những người tuổi Dậu tự kinh doanh, làm chủ cũng có thêm các nguồn thu bên ngoài nên tổng thu nhập đúng 3 ngày tới (10/7) rất tốt, không hề kém cạnh bất cứ ai, giúp cuộc sống của họ rất thoải mái, sung túc.

Đúng 3 ngày tới (10/7), do Dậu gặp Dần chủ về bình hoà, nên sẽ báo hiệu một năm ổn định, không gặp trở lực nào quá lớn và bắt đầu bước vào giai đoạn tích lũy chờ thời bùng nổ. Công việc làm ăn của bản mệnh này diễn ra khá suôn sẻ, có quý nhân phù trợ, có khả năng thăng tiến hoặc tăng lương thưởng vào những tháng cuối năm.

Tử vi học có nói, đúng 3 ngày tới (10/7), tuổi Dậu sẽ nhận được sự trợ giúp của các quý nhân, do đó công việc vô cùng thuận lợi, thu nhập do đó mà cũng tăng lên đáng kể. Chỉ cần biết nắm bắt thời cơ và không chi tiêu hoang phí, tuổi Dậu sẽ không cần lo lắng chuyện tiền nong, thậm chí còn có thể tích lũy được một món kha khá dùng cho một vài dự định quan trọng sắp tới của họ.

Có thể nói, cũng khá giống với tuổi Ngọ, vận trình của tuổi Dậu trong năm Nhâm Dần 2022 được cho là sẽ liên tục tiến về phía trước với nhiều cơ hội để khẳng định sự sắc sảo và nhanh nhạy trong công việc, làm ăn vốn là đặc trưng của tuổi Dậu.

Tuổi Tuất

Đúng 3 ngày tới (10/7), vận trình tài lộc sẽ trở nên tốt đẹp hơn nhiều. Nếu như thời gian trước đây, con giáp này dù cố gắng tới bao nhiêu cũng không đạt hoặc đạt kết quả nhưng lại không được như mong đợi thì cuối năm nay, mọi sự sẽ thay đổi theo một hướng bất ngờ.

Những cố gắng và nỗ lực hết mình sẽ được đền đáp vào thời gian tới đây. Sau những sóng gió chật vật, thậm chí có lúc tưởng chừng gục ngã, cuối năm nay người tuổi Tuất sẽ được trời ban cho những cơ hội để phát triển, thăng tiến.

Chính sự cần cù chịu khó, nhẫn nại của người tuổi Tuất sẽ giúp họ có sự tăng lên về tiền bạc trong cuối năm nay, cụ thể chủ yếu đến từ thu nhập của công việc chính. Thời cơ chuyển mình đã đến, tuổi Tuất hãy nhanh tay nắm bắt cơ hội vì vận may đang đến, xem chừng muốn không phát tài cũng khó.

Đúng 3 ngày tới (10/7), vận trình tài lộc sẽ trở nên tốt đẹp hơn nhiều. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ đa phần đều khôn khéo, biết cách đối nhân xử thế. Họ giỏi giao tiếp nên thường giữ được mối quan hệ tốt với mọi người.

Con giáp tuổi này bên ngoài ít nói nhưng họ ấp ủ nhiều ước mơ, tham vọng. Trải qua nhiều khó khăn, con giáp này sẽ đạt được những thành tựu nhất định trong cuộc sống cũng như sự nghiệp.

Đúng 3 ngày tới (10/7), người tuổi Tỵ nhận được cơ hội phát huy tiềm năng của bản thân. Công việc của họ trước kia gặp nhiều khó khăn, trì trệ thì giờ bắt đầu suôn sẻ.

Con giáp làm kinh doanh cũng gặp được nhân viên tâm huyết, đối tác uy tín nên có cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh, thu về nhiều lợi nhuận.

Người làm công ăn lương thì nỗ lực của họ cũng được đền đáp xứng đáng. Cơ hội thăng chức, tăng lương rộng mở hơn với người tuổi Tỵ. Con giáp này là người khá cầu toàn, theo đuổi lối sống lý tưởng hóa. Họ được kỳ vọng sẽ trở thành người chủ doanh nghiệp tài ba trong tương lai.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm