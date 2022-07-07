Đúng 3 ngày tới (10/7) thuận lợi nhiều hơn khó khăn, 3 con giáp phúc đức ngập tràn, may mắn gõ cửa, đi đằng Đông gặp hố vàng, đi đằng Tây gặp hố bạc, phát tài giàu to

Tâm linh - Tử vi 07/07/2022 12:44

Sống tốt có trời thương, vận mệnh an bài cho 3 con giáp phú quý đến nhà, không trúng lớn cũng giàu to trong tháng.

Tuổi Dậu

Đúng 3 ngày tới (10/7), do Dậu gặp Dần chủ về bình hoà, nên sẽ báo hiệu một năm ổn định, không gặp trở lực nào quá lớn và bắt đầu bước vào giai đoạn tích lũy chờ thời bùng nổ. Công việc làm ăn của bản mệnh này diễn ra khá suôn sẻ, có quý nhân phù trợ, có khả năng thăng tiến hoặc tăng lương thưởng vào những tháng cuối năm.

Trong khi đó, những người tuổi Dậu tự kinh doanh, làm chủ cũng có thêm các nguồn thu bên ngoài nên tổng thu nhập đúng 3 ngày tới (10/7) rất tốt, không hề kém cạnh bất cứ ai, giúp cuộc sống của họ rất thoải mái, sung túc.

Đúng 3 ngày tới (10/7) thuận lợi nhiều hơn khó khăn, 3 con giáp phúc đức ngập tràn, may mắn gõ cửa, đi đằng Đông gặp hố vàng, đi đằng Tây gặp hố bạc, phát tài giàu to - Ảnh 1
Tuổi Dậu có cơ hội phát tài rực rỡ trong năm. Ảnh minh họa: Internet

Có thể nói, cũng khá giống với tuổi Ngọ, vận trình của tuổi Dậu trong năm Nhâm Dần 2022 được cho là sẽ liên tục tiến về phía trước với nhiều cơ hội để khẳng định sự sắc sảo và nhanh nhạy trong công việc, làm ăn vốn là đặc trưng của tuổi Dậu.

Tử vi học có nói, đúng 3 ngày tới (10/7), tuổi Dậu sẽ nhận được sự trợ giúp của các quý nhân, do đó công việc vô cùng thuận lợi, thu nhập do đó mà cũng tăng lên đáng kể. Chỉ cần biết nắm bắt thời cơ và không chi tiêu hoang phí, tuổi Dậu sẽ không cần lo lắng chuyện tiền nong, thậm chí còn có thể tích lũy được một món kha khá dùng cho một vài dự định quan trọng sắp tới của họ.

Tuổi Tuất

Đúng 3 ngày tới (10/7), vận trình tài lộc sẽ trở nên tốt đẹp hơn nhiều. Nếu như thời gian trước đây, con giáp này dù cố gắng tới bao nhiêu cũng không đạt hoặc đạt kết quả nhưng lại không được như mong đợi thì cuối năm nay, mọi sự sẽ thay đổi theo một hướng bất ngờ.

Những cố gắng và nỗ lực hết mình sẽ được đền đáp vào thời gian tới đây. Sau những sóng gió chật vật, thậm chí có lúc tưởng chừng gục ngã, cuối năm nay người tuổi Tuất sẽ được trời ban cho những cơ hội để phát triển, thăng tiến.

Chính sự cần cù chịu khó, nhẫn nại của người tuổi Tuất sẽ giúp họ có sự tăng lên về tiền bạc trong cuối năm nay, cụ thể chủ yếu đến từ thu nhập của công việc chính. Thời cơ chuyển mình đã đến, tuổi Tuất hãy nhanh tay nắm bắt cơ hội vì vận may đang đến, xem chừng muốn không phát tài cũng khó.

Đúng 3 ngày tới (10/7) thuận lợi nhiều hơn khó khăn, 3 con giáp phúc đức ngập tràn, may mắn gõ cửa, đi đằng Đông gặp hố vàng, đi đằng Tây gặp hố bạc, phát tài giàu to - Ảnh 2
Đúng 3 ngày tới (10/7), vận trình tài lộc sẽ trở nên tốt đẹp hơn nhiều. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ đa phần đều khôn khéo, biết cách đối nhân xử thế. Họ giỏi giao tiếp nên thường giữ được mối quan hệ tốt với mọi người.

Con giáp tuổi này bên ngoài ít nói nhưng họ ấp ủ nhiều ước mơ, tham vọng. Trải qua nhiều khó khăn, con giáp này sẽ đạt được những thành tựu nhất định trong cuộc sống cũng như sự nghiệp.

Đúng 3 ngày tới (10/7), người tuổi Tỵ nhận được cơ hội phát huy tiềm năng của bản thân. Công việc của họ trước kia gặp nhiều khó khăn, trì trệ thì giờ bắt đầu suôn sẻ.

Con giáp làm kinh doanh cũng gặp được nhân viên tâm huyết, đối tác uy tín nên có cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh, thu về nhiều lợi nhuận.

Người làm công ăn lương thì nỗ lực của họ cũng được đền đáp xứng đáng. Cơ hội thăng chức, tăng lương rộng mở hơn với người tuổi Tỵ. Con giáp này là người khá cầu toàn, theo đuổi lối sống lý tưởng hóa. Họ được kỳ vọng sẽ trở thành người chủ doanh nghiệp tài ba trong tương lai.

 *Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 7 ngày tới (8/7 - 14/7): Thần đồng tiên tri chỉ đích danh 3 con giáp trúng số giàu bậc nhất, may mắn chiếu rợp đầu, ôm khối tài sản khủng ung dung mà ngồi đếm tiền

Đúng 7 ngày tới (8/7 - 14/7): Thần đồng tiên tri chỉ đích danh 3 con giáp trúng số giàu bậc nhất, may mắn chiếu rợp đầu, ôm khối tài sản khủng ung dung mà ngồi đếm tiền

Vận trình của 3 con giáp này lên nhanh như diều gặp gió, thần tài và quý nhân kề bên mang lại vạn lộc, đổi đời cho họ

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 3 giờ 35 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 25 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 6 giờ 40 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 6 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt