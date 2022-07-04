Đúng 3 ngày đầu tuần (5/7 - 7/7), 3 con giáp được phúc tinh chiếu mệnh, đón nhận phú quý ngập tràn, cơ hội được tăng lương, thăng chức, tài lộc hanh thông, vận trình suôn sẻ vô cùng

Tâm linh - Tử vi 04/07/2022 17:14

Khởi đầu tuần mới, 3 con giáp này đã gặp may, thu vén của cải về đầy nhà. Nếu còn khó khăn, những người tuổi này cũng tìm được con đường làm giàu, công danh sáng chói.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất sinh ra đã có khiếu về tiền bạc và luôn biết tìm kiếm những nơi có cơ hội kinh doanh, trong năm nay có thể sẽ mở ra cơ hội để làm việc thiện liên tục, do đó, nếu người cầm tinh con chó có thể nắm bắt cơ hội tồn tại vào thời điểm này, đúng 3 ngày đầu tuần (5/7 - 7/7), sẽ có thể đạt được những hoài bão lớn, vận may ập đến.

Tài lộc rủng rỉnh, vừa hanh thông vừa may mắn, vận khí của họ dần được cải thiện, tài vận dồi dào vô tận. Tuất dần trở thành ngôi sao may mắn, có vô số quý nhân. Ngay cả khi có điều khó chịu, cũng sẽ được giải quyết thành công. Ngoài ra, phần của cải rất tốt, bản mệnh kiếm tiền khắp nơi, cuộc sống sung túc, hạnh phúc.

Đúng 3 ngày đầu tuần (5/7 - 7/7), 3 con giáp được phúc tinh chiếu mệnh, đón nhận phú quý ngập tràn, cơ hội được tăng lương, thăng chức, tài lộc hanh thông, vận trình suôn sẻ vô cùng - Ảnh 1
Đúng 3 ngày đầu tuần (5/7 - 7/7), con giáp Tuất sẽ có thể đạt được những hoài bão lớn, vận may ập đến. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Đúng 3 ngày đầu tuần (5/7 - 7/7), tuổi Dậu được quý nhân chiếu cố, giải quyết được những khó khăn đang còn tồn đọng, cuộc sống của con giáp này sẽ được nâng lên tầm cao mới. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có bước chuyển biến tích cực.

Người tuổi Dậu một khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, họ sẽ phát huy hết khả năng của mình, tìm được hướng đi riêng, thành công rực rỡ trong tầm tay. Đúng 3 ngày đầu tuần (5/7 - 7/7), tuổi Dậu không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng phù trợ nồng hậu, đi đến đâu may mắn theo đến đó, đặc biệt là làm việc gì cũng thành công, thuận lợi, cơ hội làm giàu trong tầm tay.

Lời khuyên cho tuổi Dậu là chỉ cần không ngừng trau dồi tri thức, kĩ năng cho bản thân, biết chủ động tìm kiếm và nắm bắt cơ hội thì chắc chắn sẽ tích lũy được khối tài sản kha khá cho bản thân và gia đình. Đây cũng là khoảng thời gian tuổi Dậu sẽ được mọi người trả nợ, vì thế mà số dư tài khoản chỉ có tăng không có giảm. Đặc biệt, khi bước sang năm 2023 người tuổi Dậu càng thăng hoa việc mua nhà, sắm xe chỉ là chuyện nhỏ.

Đúng 3 ngày đầu tuần (5/7 - 7/7), 3 con giáp được phúc tinh chiếu mệnh, đón nhận phú quý ngập tràn, cơ hội được tăng lương, thăng chức, tài lộc hanh thông, vận trình suôn sẻ vô cùng - Ảnh 2
Đúng 3 ngày đầu tuần (5/7 - 7/7), tuổi Dậu được quý nhân chiếu cố, giải quyết được những khó khăn đang còn tồn đọng, cuộc sống của con giáp này sẽ được nâng lên tầm cao mới. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trời sinh tuổi Tý là những người thông minh, lanh lợi có khiếu hài hước và có tính cách sống động, nhiệt tình mọi lúc mọi nơi. Người tuổi Tý tốt bụng, hào phóng và hay giúp đỡ người khác. Bất kể là nam hay nữ, người tuổi Tý luôn tạo cho đối phương cảm giác an toàn mỗi khi bên cạnh.

Cụ thể, trong công việc, tuổi Tý luôn làm tốt trách nhiệm được giao, trong cuộc sống giao tiếp hằng ngày họ cũng không để người khác phải phiền lòng. Nói một cách khác, tuổi Tý là những người độc lập, tự chủ và biết tạo dựng cuộc sống cho riêng mình. Tử vi học có nói, đúng 3 ngày đầu tuần (5/7 - 7/7), tuổi Tý là những người được trời ban nhiều phúc đức và nhiều may mắn nhất.

Cuộc sống tuổi Tý trôi qua khá êm đềm, mặc dù có lúc khó khăn, trắc trở nhưng cũng chỉ là trong giai đoạn nhất thời. Vì tuổi Tý có cái tâm lương thiện nên họ làm gì cũng được quý nhân tìm đến, tạo điều kiện để họ có được cuộc sống viên mãn.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 6 tháng cuối năm 2022, thần đồng tiên tri chỉ định chính xác 100% 3 con giáp giàu sụ, kiếm tiền cực đỉnh, công danh vụt sáng, đổi đời trong nháy mắt

Đúng 6 tháng cuối năm 2022, thần đồng tiên tri chỉ định chính xác 100% 3 con giáp giàu sụ, kiếm tiền cực đỉnh, công danh vụt sáng, đổi đời trong nháy mắt

Thời vận của những con giáp này đang dâng cao, trong những ngày tới, 3 tuổi có thể tiền tài, công danh phát triển như vũ bão.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 20 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 5 giờ 45 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 20 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 20 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 35 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 8 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026