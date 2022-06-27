Đúng 3 ngày đầu tuần (28/6 - 30/6): top 3 con giáp xứng đáng là ‘con cưng của Trời’, ăn nên làm ra, tiền tài đầy túi, dễ làm giàu tỷ phú

Tâm linh - Tử vi 27/06/2022 13:32

Đến thời điểm thuận lợi sau đây, 3 con giáp có công việc phát triển nhanh chóng, tài chính ngày càng tăng lên, bổng lộc về nhà cũng dồi dào.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi tính tình hiền lành, nhân nghĩa và đôn hậu. Họ sống chân thành và đối xử tốt với mọi người. Khi thấy người khác gặp khó khăn, con giáp này sẵn lòng giúp đỡ. Vì vậy, người tuổi này có hậu vận phú quý. Dù gặp khó khăn, họ cũng được quý nhân đưa đường chỉ lối, sớm tai qua nạn khỏi. Trong cuộc sống, con giáp này giàu nghị lực vươn lên, khó khăn cũng không nản.

Đúng 3 ngày đầu tuần (28/6 - 30/6), người tuổi Hợi từng bước vượt qua những khó khăn, tài lộc tăng gấp bội. Con giáp này làm nghề trồng trọt, chăn nuôi ắt sẽ có mùa vụ bội thu. Từ tháng 7 trở đi, họ được Thần Tài chiếu cố, có thêm nhiều niềm vui. Hung tinh đi rồi, công việc làm ăn ngày càng phát đạt, sự nghiệp càng ngày càng suôn sẻ, người tuổi Hợi làm đâu gặt đấy, gánh bạc, gánh vàng về cho gia đình.

Đúng 3 ngày đầu tuần (28/6 - 30/6): top 3 con giáp xứng đáng là ‘con cưng của Trời’, ăn nên làm ra, tiền tài đầy túi, dễ làm giàu tỷ phú - Ảnh 1
Đúng 3 ngày đầu tuần (28/6 - 30/6), người tuổi Hợi từng bước vượt qua những khó khăn, tài lộc tăng gấp bội. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có trí tuệ lại nhận được nhiều may mắn, phúc lộc. Tử vi nói rằng đúng 3 ngày đầu tuần (28/6 - 30/6), con giáp này được trời Phật phù hộ nên có thể phát huy hết khả năng của mình, tạo ra bước đột phá trong sự nghiệp, vươn lên vượt mọi đối thủ cạnh tranh, gặt hái nhiều thành công rực rỡ.

Sự nghiệp thăng tiến vượt bậc giúp con giáp này có tài chính vững vàng hơn. Việc làm ăn buôn bán suôn sẻ sẽ mang đến nguồn tiền lớn cho tuổi Mão.

Đúng 3 ngày đầu tuần (28/6 - 30/6): top 3 con giáp xứng đáng là ‘con cưng của Trời’, ăn nên làm ra, tiền tài đầy túi, dễ làm giàu tỷ phú - Ảnh 2
Người tuổi Mão có trí tuệ lại nhận được nhiều may mắn, phúc lộc. Tử vi nói rằng đúng 3 ngày đầu tuần (28/6 - 30/6), con giáp này được trời Phật phù hộ nên có thể phát huy hết khả năng của mình. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đúng 3 ngày đầu tuần (28/6 - 30/6), sự nghiệp của người tuổi Ngọ vô cùng thuận lợi, không những được cấp trên coi trọng, đánh giá cao mà còn được Trời Phật dẫn đường chỉ lối nên con giáp này sẽ có được cơ hội thăng chức tăng lương. Không những nguồn thu chính từ công việc tăng nhanh phi mã, mà người tuổi Ngọ sẽ có thêm rất nhiều cơ hội kiếm được những khoản thu bên ngoài. Công việc thuận lợi, tiền bạc rủng rỉnh, đúng 3 ngày đầu tuần (28/6 - 30/6) chính là tháng may mắn trong năm của con giáp này.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Qua đêm nay, 3 con giáp giàu có như mơ, tháng 7 trúng mánh, tháng 8 phát lộc, tháng 9 đổi đời như tỷ phú

Qua đêm nay, 3 con giáp giàu có như mơ, tháng 7 trúng mánh, tháng 8 phát lộc, tháng 9 đổi đời như tỷ phú

Cuộc sống có nhiều sự đổi thay không ai nói trước được điều gì. Những người thành công luôn có trách nhiệm, hết mình vì công việc. Cũng chính vì điều đó mà họ được đền đáp xứng đáng. 3 con giáp sau có bản mệnh giàu có, cát tường.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi 2022 tử vi 6/2022

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 28 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 18 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 18 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 8 giờ 43 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 18 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 18 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 33 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 11 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026