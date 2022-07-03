Đúng 3 ngày đầu tuần (04/07 - 06/07): TOP 3 con giáp may mắn vượt trội, số hưởng đại cát đại lợi, tình tiền viên mãn, cả năm sung túc, ấm no

Mặt khác, tuổi Dần cũng là con giáp không ngại gian khổ, luôn sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách. Nhờ vậy họ dần tích lũy cho mình được vốn sống, vốn kinh nghiệm phong phú. Tuy là con giáp không có khả năng giữ tiền, song con giáp này vẫn có được cuộc sống sung túc nhờ các mối quan hệ tốt đẹp lại mang tới sự thuận lợi, giúp đỡ khi cần thiết.

Người tuổi Dần sở hữu tính cách kiên nghị, hào sảng, nhiệt tình và chân thành. Họ luôn biết cách làm chủ cuộc đời mình, có trách nhiệm trong mọi quyết định và công việc khiến cho ai nấy tiếp xúc đều yêu mến.

Công việc của con giáp này có Cát Tinh cao chiếu dù làm công ăn lương hay kinh doanh, tự mình khởi nghiệp cũng thuận buồm xuôi gió. Các hợp đồng giá trị lớn liên tục đến, cơ hội kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn.

Đúng 3 ngày đầu tuần (04/07 - 06/07), người tuổi Dần càng có cơ hội đột phá về tài chính tăng mạnh. Điều đó giúp họ không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống của chính mình mà đem lại cho gia đình, người thân cuộc sống đủ đầy, an vui.

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp thì những người tuổi Tý thường sở hữu trí tuệ, cảm xúc cao hơn người, sống nhạy cảm và cực kỳ tốt bụng. Trong cuộc sống, họ là người thích hành động hơn là lời nói nên được nhiều người yêu mến, cuộc sống cũng gặp toàn điều may mắn.

Tử vi học cho biết, đúng 3 ngày đầu tuần (04/07 - 06/07), những người tuổi Tý sẽ gặp được nhiều may mắn, từ sự nghiệp, tài vận, và tình duyên, mọi thứ đều khởi sắc. Mọi khó khăn còn tồn đọng sẽ được giải quyết đáng kể. Người tuổi Tý sẽ tìm được nhiều cơ hội đổi đời, thậm chí có người còn phát tài. Gia đạo của người tuổi Tý trong khoảng thời gian này được chỉ ra hạnh phúc, ấm no, được người trong gia đình thấu hiểu, ngày càng gắn kết, yên ấm.

Từ giờ, điều cần làm chính là nắm bắt thời cơ, suy nghĩ cẩn trọng thấu đáo để mọi thứ thăng hoa viên mãn.

Tử vi 12 con giáp, tuổi Tý cực kì hanh thông. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận khí của tuổi Dậu đúng 3 ngày đầu tuần (04/07 - 06/07) cho đến cuối năm sẽ ngày càng tốt. Họ sẽ liên tục gặp được điềm lành và có người giúp đỡ trong mọi tình huống.

Song song với đó, công việc của người tuổi Dậu dù là làm công ăn lương hay đầu tư kinh doanh đều thuận lợi, đem về lợi nhuận tiền bạc trong thời gian ngắn. Để mọi thứ chuyển biến ngày càng tốt, tuổi Dậu cần thể hiện năng lượng tích cực, chăm chỉ và không ngừng nỗ lực thì vận may ngày càng mạnh, công danh ngày càng hanh thông.

Tử vi học có nói, đúng 3 ngày đầu tuần (04/07 - 06/07), tuổi Dậu sẽ bất ngờ đổi vận, cuộc sống của họ sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, không những gặp được nhiều may mắn mà mọi dự định kế hoạch đều vận hành trơn tru, suôn sẻ. Từ giai đoạn này đến khi bước qua năm 2022, sự nghiệp tuổi Dậu sẽ có bước ngoặt mới tích cực, thậm chí còn bùng nổ và viên mãn hơn, công việc tưởng chừng như không thể theo đuổi lâu dài lại trở thành "con gà đẻ trứng vàng" giúp cuộc sống họ thăng hoa thịnh vượng.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm