Đúng 2 ngày cuối tháng 6 (29/6 - 30/6), Dần sẽ kiếm được rất nhiều tiền, sự nhanh nhạy của họ là tiền đề giúp họ bội thu tài lộc.

Người tuổi Hổ sinh ra đã thông minh hơn người. Lớn lên lại thêm nỗ lực phấn đầu không ngừng nên thường dễ thành công. Dù làm nghề gì thì họ cũng dễ thích nghi và khẳng định được chỗ đứng của mình. Khó khăn chỉ là bước đệm để họ thành công sau này.

Người tuổi Mão thường tài năng, nhãn quan tinh tường, đồng thời hết mực tốt bụng, bao dung và nhân hậu. Bản mệnh thường có vận quý nhân vượng nên cuộc sống hay công việc cũng trở nên thuận lợi hơn phần nào.

Với những người làm công ăn lương sẽ có cơ hội phát huy hết khả năng của mình. Họ dễ thăng quan tiến chức, dành nhiều bổng lộc.

Đúng 2 ngày cuối tháng 6 (29/6 - 30/6), người tuổi Mão sẽ đón nhận mọi việc một cách nhẹ nhàng, yên ổn vì kế hoạch trong thời gian tới sẽ tiến triển nhịp nhàng theo dự kiến của họ. Sở dĩ họ đạt được trạng thái này không chỉ nhờ vận khí hanh thông đến từ Nguyệt Lệnh lâm Trường Sinh, mà còn cần có một quá trình dày công nỗ lực, chuẩn bị kỹ càng từ trước tới giờ.

Nguyệt Lệnh Trường Sinh ngày càng may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Khi đã có cát tinh mở đường, người tuổi Mão có thể tích cực thực hiện những kế hoạch lớn đã ấp ủ, tự tin vào năng lực của bản thân, trí tuệ ưu việt và kinh nghiệm tích lũy.

Tài lộc của bản mệnh cũng theo đó đi lên. Một vài trắc trở xảy đến được họ bình tĩnh giải quyết, tiền bạc vẫn đủ đầy, thoát khỏi vận xui. Nguyệt Lệnh Trường Sinh lại thêm Thực Thần nâng đỡ nên các cơ hội làm giàu, kiếm tiền sẽ đến nhiều hơn. Những người có sự nhạy bén trong kinh doanh thì sẽ lập tức nắm bắt và bắt tay vào làm.

Tuổi Mùi

Xem tử vi đúng 2 ngày cuối tháng 6 (29/6 - 30/6) tới, người tuổi Mùi tháng này cực kì may mắn, cả công việc, tiền bạc hay tình cảm đều có được những tin vui đáng chúc mừng. Con giáp này có những cơ hội tài lộc khá lớn, nhất là về đầu tư kinh doanh. Có thể bản mệnh sẽ thấy mạo hiểm nhưng nếu đã xem xét kĩ thì hãy mạnh dạn đầu tư, Thần Tài đang đứng về phía bạn.

*Bài viết có tính tham khảo, chiêm nghiệm