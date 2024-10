Đúng 17h chiều mai, thứ Ba 8/10/2024, 3 con giáp thoát nghèo thành công, hóa Rồng hóa Phượng, phú quý bạt ngàn, tiền tài tiêu mãi không hết

Tử vi thứ Ba 8/10/2024 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất chịu khó hoàn thành mục tiêu do cấp trên đề ra.

Tình cảm: Chuyện tình cảm, Tuất không thích ai tác động đến người mình yêu thương.

Tài lộc: Về mặt tài chính, giỏi nắm bắt tình huống, từ đó thoải mái chi tiêu rõ ràng.

Sức khoẻ: Luôn biết cách làm mới chính mình, không để cơ thể quá mệt mỏi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi, công việc tuổi Mùi cũng đang tiến triển rất tốt, bởi tuổi Mùi không có quá nhiều tham vọng, bạn làm việc chỉ vì đam mê, muốn làm mọi việc tốt nhất có thể, chỉ đơn giản là không muốn ai phải thất vọng về chính mình mà thôi.

Chuyện tình cảm là niềm an ủi đối với tuổi Mùi. Mối quan hệ gia đình hay bạn bè đều khá hòa hợp. Con giáp này có chỗ dựa tinh thần vững chắc, có được sự an ủi, chia sẻ từ mọi người xung quanh cho nên có thể đứng vững trước nhiều đợt sóng to, gió lớn trong cuộc sống.

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba 8/10/2024, tuổi Hợi chớ nên tỏ ra kiêu ngạo, bướng bỉnh, kẻo có người lấy cớ đó mà gây mâu thuẫn với bản mệnh. Tiểu nhân chỉ đợi tới lúc con giáp này lộ ra sơ hở để chọc gậy bánh xe nhằm cướp đoạt công sức và vị trí của bản mệnh.

Trước khi làm việc gì, con giáp này cũng nên xem xét thật kỹ lưỡng, nhất là những người làm việc liên quan đến công việc hành chính như văn bản, giấy tờ... Tuổi Hợi nên kiểm tra một loạt trước khi đặt bút ký hay trình lên cấp trên để tránh mắc phải sai lầm không đáng có.

Hơn thế nữa, con giáp này có thể phải đối mặt với chuyện không vui trong chuyện tình cảm dù là người độc thân hay đã có đôi có cặp. Dù bản mệnh nghĩ mình đã đủ chân thành nhưng nhân duyên vẫn chẳng được như mong muốn, tình cảm rối ren khiến bản mệnh phải ôm nhiều nỗi muộn phiền.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tý, Mão

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.