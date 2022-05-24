Đúng 13h ngày 25/5, vận trình sang trang, ngập ngụa trong biển vàng, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, gặp nhiều may mắn, phúc lộc, tiền tài nhiều không đếm xuể

Tâm linh - Tử vi 24/05/2022 11:40

Đúng 13h ngày 25/5, 3 con giáp may mắn làm ăn dư dả, tiền bạc dồi dào, vận trình hanh thông, suôn sẻ.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vào 13h ngày 25/5 vận trình khởi sắc, phát tài phát lộc. Công việc suôn sẻ hơn hẳn. Thi cử thuận lợi, xin việc cũng may mắn, những đề bạt về thăng chức, tăng lương được sếp cất nhắc.

Đường tài lộc khởi sắc, có nhiều chuyển biến đáng kể. Tuy không phải là con giáp giàu có nứt vách nhưng ít ra bạn có ý chí làm giàu, không đầu hàng trước số phận. Đầu óc lúc nào cũng nhanh nhẹn, linh hoạt, tìm đường kiếm tiền.

Đúng 13h ngày 25/5, vận trình sang trang, ngập ngụa trong biển vàng, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, gặp nhiều may mắn, phúc lộc, tiền tài nhiều không đếm xuể - Ảnh 1
Người tuổi Thìn vào 13h ngày 25/5 vận trình khởi sắc, phát tài phát lộc. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vận trình sự nghiệp của người tổ tiến triển dễ dàng. Những ý tưởng mới mẻ đưa ra sớm nhận được sự ủng hộ từ đồng nghiệp, công nhận từ cấp trên. Nếu nắm bắt tốt các cơ hội trước mắt thì việc thăng quan tiến chức chỉ còn là chuyện sớm muộn.

Vận trình tình cảm được duy trì ở mức bình ổn. Tình yêu đôi lứa hài hoà, viên mãn và không gặp phải bất cứ sự xáo trộn nào trong ngày.

Đúng 13h ngày 25/5, vận trình sang trang, ngập ngụa trong biển vàng, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, gặp nhiều may mắn, phúc lộc, tiền tài nhiều không đếm xuể - Ảnh 2
Vận trình sự nghiệp của người tổ tiến triển dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất được dự đoán sẽ có bước tiến lớn trong công việc kể từ 13h ngày 25/5. Nếu thời gian trước, con giáp này gặp nhiều khó khăn, trở ngại thì từ thời điểm này trở đi, mọi nỗ lực của họ cũng được đền đáp. Bản mệnh làm ăn được nhiều tài lộc, niềm vui nhân đôi, thu nhập tăng đều.

Tình trạng cơ thể không có vấn đề đáng lo nhờ việc duy trì tốt chế độ sinh hoạt và ăn uống khoa học.

Đúng 13h ngày 25/5, vận trình sang trang, ngập ngụa trong biển vàng, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, gặp nhiều may mắn, phúc lộc, tiền tài nhiều không đếm xuể - Ảnh 3
Người tuổi Tuất được dự đoán sẽ có bước tiến lớn trong công việc kể từ 13h ngày 25/5  - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Tử vi 2 ngày cuối cùng của tháng 5 (30/5 - 31/5), may túi đựng tiền, 3 con giáp hỷ sự liên miên, Thần Tiên bảo trợ, ban phát công danh, của cải tràn ngập, sống trong giàu sang sung sướng

Tử vi 2 ngày cuối cùng của tháng 5 (30/5 - 31/5), may túi đựng tiền, 3 con giáp hỷ sự liên miên, Thần Tiên bảo trợ, ban phát công danh, của cải tràn ngập, sống trong giàu sang sung sướng

Tử vi 2 ngày cuối cùng của tháng 5 (30/5 - 31/5), 3 con giáp may mắn nhận được tin vui tài lộc, công danh thăng hạng, tiền của dồi dào, gặp nhiều điều lành.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi tử vi ngày 25/5 Tử vi con giáp may mắn tử vi ngày mới

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới