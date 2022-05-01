Đúng 10 ngày tới (2/5 - 11/5) - Khổ tận cam lai, sau cơn mưa trời lại sáng, 3 con giáp hỷ sự sẽ ập vào nhà tới tấp, tiền ồ ạt chảy vào nhà, làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật

Tử vi cho biết trong vòng 10 ngày tới, cơ hội tốt cho con giáp tuổi Ngọ độc thân tìm được một nửa như ý. Thời điểm này cũng rất tốt cho bản mệnh hóa giải những hiểu nhầm trong mối quan hệ tình cảm hiện tại.

Trong thời gian tới những người tuổi Ngọ không chỉ may mắn trong con đường công danh, tài lộc mà còn rất may mắn trong trong tình duyên vận đào hoa cực kỳ viên mãn.

Tử vi cho biết trong 10 ngày tới người tuổi Ngọ được Thần Tài ghé thăm giúp con giáp tuổi Ngọ giải tỏa được những căng thẳng liên quan tới tiền bạc. Thế nhưng để đây không là biện pháp tạm thời thì bản mệnh phải xem xét lại các vấn đề của mình để xử lý triệt để, chớ nên chủ quan mà mong chờ vào vận may.

Tuổi Dậu

Trời sinh những người tuổi Dậu siêng năng, cần mẫn, luôn nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Người tuổi Dậu chấp nhận khổ trước sướng sau, bằng lòng đối mặt với khó khăn trắc trở để tìm kiếm cơ hội đổi đời trong tương lai. Bước vào một giai đoạn nhất định, những người tuổi Dậu làm gì cũng thành công, tình tiền mỹ mãn.

Ảnh minh họa: Internet

10 ngày tới tuổi Dậu được Tam Hợp nâng đỡ nên đi làm cũng bớt áp lực. Bạn sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc, được cấp trên tín nhiệm, khen thưởng. Kinh doanh thì được khách hàng khen ngợi thì thái độ niềm nở.

Tiền bạc đi lên nhờ có Thần Tài nâng đỡ. Bạn không cần phải dùng tiền bạc nhưng vẫn có được sự yêu quý từ những người xung quanh. Có người sẽ biếu bạn đồ ăn, quần áo hoặc món quà gì đó làm bạn cực kỳ phấn khích.

Tuổi Dần

Thực lòng mà nói, năm 2022 này là một năm khá vất vả đối với người tuổi Dần, tuy bạn rất mạnh mẽ và có bản lĩnh, song đôi khi vẫn không tránh khỏi việc rơi vào cảnh lao tâm khổ tứ.



Tuy nhiên, điều bạn cần làm là kiên định với định hướng của mình, “chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo”.



Nửa đầu năm là thời điểm mà công việc làm ăn của tuổi Dần có sự thay đổi lớn, có thể là đổi việc hoặc mở mang thêm lĩnh vực khác. Bạn có thể cảm thấy băn khoăn, bối rối, thậm chí đánh mất định hướng của mình.



Những lúc như thế này, hãy khiêm tốn thử hỏi xin ý kiến của những người đi trước, đối phương có thể chính là quý nhân chỉ ra đường đi nước bước cho bạn.



Đến cuối năm có cát thần nâng đỡ, công việc đi vào guồng quay, bạn cũng bớt vất vả hơn nhiều. Nhờ cát tinh thúc đẩy, bạn có thể dần dần tìm ra phương pháp làm việc mới phù hợp, hãy tiếp tục cố gắng để có thể vươn tới thành công lớn hơn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm