Đúng 10 ngày tới (15/7), ‘tài chính cất cánh’, vận trình lên hương, 3 con giáp Thần Tài ngự trên két, phúc lộc vô biên, tiền chảy tràn vào nhà, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 06/07/2022 11:53

Đón công danh, bổng lộc vô biên vào nhà, 3 con giáp có cơ hội đổi đời, tiền tài ngày một rực rỡ, phát tài phát lộc.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão bề ngoài hiền lành, hòa đồng và có nhiều bạn bè. Trong cuộc sống, họ biết đối nhân xử thế, biết thông cảm và bao dung với những người yếu thế. Trong công việc, con giáp này có chí hướng, giàu tham vọng. Họ trung thực, đáng tin cậy, nói được, làm được. Người tuổi này hướng ngoại và hoạt bát ngay từ nhỏ.

Đúng 10 ngày tới (15/7), con giáp tuổi Mão biến nguy thành an, tài lộc vượng phát, của cải tăng dần. Tài vận của họ từ yếu thành mạnh. Con giáp này nhận được nhiều cơ hội trong công việc.

Con giáp tuổi này làm lãnh đạo doanh nghiệp sẽ gặp gỡ được những đối tác làm ăn uy tín, ký được hợp đồng giá trị lớn.

Đúng 10 ngày tới (15/7), ‘tài chính cất cánh’, vận trình lên hương, 3 con giáp Thần Tài ngự trên két, phúc lộc vô biên, tiền chảy tràn vào nhà, muốn nghèo cũng khó - Ảnh 1
Đúng 10 ngày tới (15/7), con giáp tuổi Mão biến nguy thành an, tài lộc vượng phát, của cải tăng dần. Ảnh minh họa: Internet

Trong khi những người mới khởi nghiệp kinh doanh, cũng tìm được người cùng chí hướng với mình. Công việc kinh doanh của họ từng bước khởi sắc.

Tuổi Tuất

Tiếp sau tuổi Mão là những người tuổi Tuất lọt vào top những con giáp may mắn đúng 10 ngày tới (15/7). Đối với người tuổi Tuất, đây cũng là thời điểm may mắn về tài lộc. Các dự định đều hoàn thành và đạt kết quả tốt đẹp như ban đầu hoạch định.

Đúng 10 ngày tới (15/7), người tuổi Tuất liên tục có được cơ hội đưa tới. Nếu bản thân biết chớp lấy thời cơ, đồng thời tính toán đầu tư thì cuối năm có thể thu về khoản tiền lớn.

Không chỉ may mắn trên con đường công danh tài lộc, mà người tuổi Tuất còn may mắn cả về đường tình cảm. Vận đào hoa bủa vây khiến tuổi Tuất có rất nhiều người theo đuổi.

Đúng 10 ngày tới (15/7), ‘tài chính cất cánh’, vận trình lên hương, 3 con giáp Thần Tài ngự trên két, phúc lộc vô biên, tiền chảy tràn vào nhà, muốn nghèo cũng khó - Ảnh 2
Đúng 10 ngày tới (15/7), người tuổi Tuất liên tục có được cơ hội đưa tới. Nếu bản thân biết chớp lấy thời cơ, đồng thời tính toán đầu tư thì cuối năm có thể thu về khoản tiền lớn. Ảnh minh họa: Internet

Nếu như còn độc thân, đây là cơ hội tốt để tuổi Tuất tìm được tình duyên đích thực đời mình. Nếu có đôi có chốn, họ sẽ càng thêm phần gắn bó viên mãn.

Tuổi Dậu

Có thể bạn chưa biết đúng 10 ngày tới (15/7) những người cầm tinh con Gà sẽ đón chào cơn sóng cao trào trong vận trình của mình, khi mà mọi chuyện bạn làm hầu như đều suôn sẻ hanh thông, tài lộc cứ thế ùn ùn ùn đổ về nhà.

Tài lộc của con giáp này còn được góp phần bởi Thần May mắn, bởi tài vận lên nhanh như diều gặp gió, có thể chính bạn cũng không thể ngờ được lại có ngày mình kiếm tiền dễ dàng và nhanh chóng đến như thế.

Song tuổi Dậu vốn là người thực thà nên dù giàu sang thì bản mệnh cũng không thay đổi bản chất của mình, vẫn giữ được tính thiện lương nên đường nhân duyên tốt, được nhiều người quý mến, cũng không ít người giúp đỡ.

Thời vận thay đổi, phúc khí tràn trề, nhờ thế mà đường tài lộc của con giáp này càng ngày càng tăng tiến. Bản mệnh những người tuổi Dậu vốn tính lanh lợi, sáng suốt nên dễ dàng nhìn thấy được những thời cơ mới, việc làm ăn kinh doanh cũng tiến triển tốt, thậm chí có thể mở rộng quy mô lớn hơn so với bình thường.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 4 giờ chiều mai (ngày 7/7), 3 con giáp đạp trúng hố vàng, sự nghiệp phất gấp 5-6 lần, đón vận may đỉnh cao trong năm, tài lộc dồi dào như diều gặp gió

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Tử vi dự báo rằng top 3 con giáp sẽ thăng hoa rực rỡ, may mắn đón tiền tài và hỷ sự liên miên, trúng lớn trong ngành.

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