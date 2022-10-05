Dự đoán tử vi thứ Tư 5/10/2022: 3 con giáp vơ trọn phúc phần trong thiên hạ, công việc suôn sẻ như ý, lộc tràn vào nhà, phú quý bất tận

Tâm linh - Tử vi 05/10/2022 02:25

Dự đoán tử vi thứ Tư (5/10/2022) cho thấy, 3 con giáp được nhiều phúc phần, công việc suôn sẻ, lộc nhiều như ý

Tuổi Hợi

Con đường người tuổi Hợi đang đi như được trải thảm hồng dưới sự trợ giúp của cục diện Bán Hợp. Công việc của bạn trở nên vô cùng thuận lợi, sự nghiệp phát triển không ngừng khiến ai nấy cũng phải ghen tị.

Sự xuất hiện của Chính Ấn chính là bằng chứng hùng hồn nhất khi năng lực của bạn được khẳng định một cách rõ ràng. Bạn nhận được sự tín nhiệm của đồng nghiệp và cấp trên, từ đó nâng cao vị thế của mình trong tập thể.

Bản mệnh cũng không cần phải lo lắng quá nhiều đến chuyện tiền bạc trong ngày có Chính Tài ghé thăm như hôm nay. Cát thần này sẽ mang đến cho con giáp này những khoản thu nhập vừa ổn định lại có xu hướng tăng tiến rõ rệt.

Dự đoán tử vi thứ Tư 5/10/2022: 3 con giáp vơ trọn phúc phần trong thiên hạ, công việc suôn sẻ như ý, lộc tràn vào nhà, phú quý bất tận - Ảnh 1

Con đường người tuổi Hợi đang đi như được trải thảm hồng dưới sự trợ giúp của cục diện Bán Hợp. Công việc của bạn trở nên vô cùng thuận lợi, sự nghiệp phát triển không ngừng khiến ai nấy cũng phải ghen tị. Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Chính Quan tương trợ để con giáp tuổi Sửu hoàn thành sớm một số nhiệm vụ trong ngày hôm nay. Có thể có sự giúp đỡ của đồng nghiệp hoặc cấp trên nhưng nhìn chung mọi thứ sẽ suôn sẻ, đạt được mục tiêu đề ra.

Nhờ có Thiên Ấn mà khả năng sáng tạo của tuổi Sửu đã gây ấn tượng mạnh với mọi người xung quanh. Trực giác nhạy bén và sự tinh tế bẩm sinh cũng đóng góp nhiều cho hiệu quả công việc của bạn. Bạn sẽ có một ngày trên cả tuyệt vời.

Thực Thần xuất hiện là tín hiệu tích cực để Sửu có thể thoải mái thực hiện dự định của mình trong công việc. Nhờ thế mà bạn làm việc hăng say, nhìn chung bạn có đủ phúc lộc để vượt qua một số trở ngại nếu có trong hôm nay. 

Dự đoán tử vi thứ Tư 5/10/2022: 3 con giáp vơ trọn phúc phần trong thiên hạ, công việc suôn sẻ như ý, lộc tràn vào nhà, phú quý bất tận - Ảnh 2

Chính Quan tương trợ để con giáp tuổi Sửu hoàn thành sớm một số nhiệm vụ trong ngày hôm nay. Có thể có sự giúp đỡ của đồng nghiệp hoặc cấp trên nhưng nhìn chung mọi thứ sẽ suôn sẻ, đạt được mục tiêu đề ra. Ảnh minh họa

Tuổi Thân

Tuổi Thân có các mối quan hệ xã giao vô cùng hài hòa, con giáp này cũng gặp gỡ và kết giao thêm nhiều bạn mới, hỗ trợ rất tốt cho công việc. Thời gian này bản mệnh nên ưu tiên cho các việc đàm phán, thảo luận, ký kết hợp đồng hoặc bàn bạc công việc thông qua đối thoại.

Con giáp này chính là người có vai trò gắn kết tập thể. Cơ hội thăng tiến có thể xuất hiện ngay trước mắt người tuổi Thân, vì thế hãy tự tin nắm bắt, đừng để cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc. Quý nhân xuất hiện phù trợ khiến mọi việc càng trở nên dễ dàng và trôi chảy hơn nhiều. 

Thực Thần xuất hiện báo hiệu một ngày may mắn trên con đường tài lộc đối với con giáp này. Những người tuổi Thân buôn bán kinh doanh nhận được sự tin tưởng của khách hàng và có cơ sở đến mở rộng sản xuất. Với những người làm công chức, bạn có một ngày làm việc khá bình yên. 

Dự đoán tử vi thứ Tư 5/10/2022: 3 con giáp vơ trọn phúc phần trong thiên hạ, công việc suôn sẻ như ý, lộc tràn vào nhà, phú quý bất tận - Ảnh 3

Tuổi Thân có các mối quan hệ xã giao vô cùng hài hòa, con giáp này cũng gặp gỡ và kết giao thêm nhiều bạn mới, hỗ trợ rất tốt cho công việc. Thời gian này bản mệnh nên ưu tiên cho các việc đàm phán, thảo luận, ký kết hợp đồng hoặc bàn bạc công việc thông qua đối thoại. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

 

Bậc thầy tử vi dự đoán cho ngày 3/10: 3 con giáp đã đến thời cơ thăng chức, lộc phát đỉnh điểm, ví tiền dày cộm, tạm biệt nghèo khó

Bậc thầy tử vi dự đoán cho ngày 3/10: 3 con giáp đã đến thời cơ thăng chức, lộc phát đỉnh điểm, ví tiền dày cộm, tạm biệt nghèo khó

Bậc thầy tử vi dự đoán ngày 3/10, thời cơ đã đến với những con giáp này, cơ hội thăng chức phát tài trong tầm tay, không còn lo vất vả

Xem thêm
Từ khóa:   # tử vi 12 con giáp # tử vi 12 con giáp nhâm dần # con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 1 giờ 53 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 3 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 4 giờ 23 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 4 giờ 53 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 23 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 5 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý