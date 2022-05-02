Đồng hồ điểm đúng 9h ngày mai, vầng mây ấm mang theo TÀI LỘC, 3 con giáp hợp vía sao Hồng Tinh, làm ăn có lãi, buôn bán chắc chắn sinh lời

Tâm linh - Tử vi 02/05/2022 23:52

Đúng 9h ngày mai, 3 con giáp may mắn hợp vía sao Hồng Tinh, làm ăn có lãi, buôn bán chắc chắn sinh lời. Cùng điểm tên 3 tuổi này nhé!

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân đến ngày mai chắc chắn có nhân duyên tình cờ gặp được 2 sao may mắn. 

Nhờ phúc khí này, con giáp tuổi Thân thoát khỏi vận đen của mình, sự nghiệp sớm thành công, xua đuổi kẻ xấu vây quanh mình. Khi tài lộc đến, nếu nắm bắt được cơ hội này, bản mệnh có thể thực hiện lý tưởng của mình một cách dễ dàng và nhanh chóng. 

con giap may man 1
Nhờ phúc khí này, con giáp tuổi Thân thoát khỏi vận đen của mình, sự nghiệp sớm thành công, xua đuổi kẻ xấu vây quanh mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

 

Người tuổi Thìn tương đối độc lập. Sở thích của họ cũng thay đổi rất nhanh. Đúng 9h ngày mai, vận may của con giáp tuổi Thìn sáng lên, tiền tài như mưa, nắm bắt được cơ hội thì sự nghiệp cũng thành đạt. 

Nắm bắt được vận may lớn này, họ có thể hiện thực hóa được mong muốn của mình. Người tuổi này làm kinh doanh sẽ gặp thời gặp thế, đảm bảo sinh ra khoản lời khổng lồ.

con giap may man 2
Nắm bắt được vận may lớn này, họ có thể hiện thực hóa được mong muốn của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

 

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ vào đúng 9h ngày mai, quan trường sẽ có sự biến động. Nhờ có sao may mắn chiếu tới, tài lộc của con giáp tuổi Ngọ có đột phá. 

Con giáp may mắn tuổi Ngọ cũng có tài biến báo, rắc rối đến thì chống đỡ, thời cơ đến thì nắm chặt, nhờ đó của cải ập đến, quan lộ ngày càng hanh thông. Người làm trồng trọt chăn nuôi thì vụ mùa bội thu, sản phẩm bán được giá. Con giáp may mắn này làm việc chăm chỉ, tỉ mỉ và kỹ càng nên được đánh giá cao, có nguồn thu dồi dào.

con giap may man 3
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ vào đúng 9h ngày mai, quan trường sẽ có sự biến động - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Mưa thuận gió hòa từ giữa tháng 5, 3 con giáp kinh doanh phát tài, ngân khố đầy ắp, vận may đạt đỉnh, tha hồ cầu được ước thấy

Mưa thuận gió hòa từ giữa tháng 5, 3 con giáp kinh doanh phát tài, ngân khố đầy ắp, vận may đạt đỉnh, tha hồ cầu được ước thấy

Giữa tháng 5 là thời điểm 3 con giáp may mắn đổi vận, gặp nhiều duyên may trong công việc lẫn cuộc sống.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi con giáp may mắn tâm linh tử vi con gaisp giàu có tử vi ngày 3/5

TIN MỚI NHẤT

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Tâm sự Eva 22 phút trước
Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Video 52 phút trước
Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 22 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 52 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 2 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 2 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 22 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 3 giờ 52 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 4 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng