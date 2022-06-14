Đồng hồ điểm 6h ngày 26/6, nhờ thu được tài khí lưu niên, top 3 con giáp đếm tiền từ sáng đến khuya, làm sương sương hưởng lộc khủng, tiền chất thành núi, càng về cuối năm, công việc càng suôn sẻ, thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 14/06/2022 10:00

Giai đoạn từ bây giờ tới cuối năm chính là lúc 3 con giáp này có thể tự tin tận hưởng trái ngọt từ quá trình gieo trồng chăm chỉ và cực nhọc trước đó của mình.

Tuổi Dậu

Người sinh năm Dậu mang lại phú quý, vận khí luôn hanh thông, tuy nhiên trong năm vừa qua, con giáp tuổi dậu phải chịu nhiều thiệt thòi do bị Tai Sát chiếu mệnh, cuộc sống của họ vô cùng vất vả. Tử vi 12 ngày tới dự đoán, con giáp này sẽ là làn gió mới, tiền chất thành núi, nhận được của cải và nhận được phúc lành, nhưng con giáp này có thể gặp nhiều may mắn, kiếm được nhiều tiền và trở thành người giàu có.

Từ cuối tháng 6 này trở đi, những người cầm tinh Ngựa sẽ được quý nhân phù trợ xung quanh, chắc chắn họ sẽ gặt hái được nhiều thành tựu trong sự nghiệp. Đặc biệt khi vận may đang lội ngược dòng, họ có thể trở thành triệu phú ngay lập tức nhờ Thần Tài chiếu cố.

Tuổi Tuất 

Nhờ Tam Hợp cục lại có vận quý nhân và nhiều cát tinh soi chiếu, công việc dù đôi khi vẫn khó tránh gặp khó nhưng có người giúp, ngoại giao tốt đẹp, có điềm báo thăng tiến mạnh về đường công danh.

 

Những tháng đầu năm vừa qua có thể coi là bước chạy đà và thử nghiệm để tìm ra lối đi phù hợp nhất cho cả năm nay với Tuất. Vậy nên từ cuối tháng 6 trở đi, con giáp này sẽ có những thay đổi ngoạn mục khi đã hoạch định chính xác kế hoạch phát triển năm Nhâm Dần này.

 

Đồng hồ điểm 6h ngày 26/6, nhờ thu được tài khí lưu niên, top 3 con giáp đếm tiền từ sáng đến khuya, làm sương sương hưởng lộc khủng, tiền chất thành núi, càng về cuối năm, công việc càng suôn sẻ, thuận lợi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Đặc biệt, từ giai đoạn này trở đi, tài vận của tuổi Tuất được cải thiện đáng kể, thậm chí có người còn bất ngờ giàu có sau một đêm, chỉ cần biết nắm bắt thời cơ.

 

Nhờ thu được tài khí lưu niên Nhâm Dần, dù là người làm công ăn lương hay tự thân làm chủ đều có nhiều dòng tiền mời gọi, thu nhập không chỉ dừng lại ở một nguồn, đầu tư kinh doanh cũng cát lợi. Đầu tư ngắn hạn hay dài hạn đều có thể bội thu, lợi nhuận rủng rỉnh.

 

Tuổi Sửu

Không có con giáp nào có thể vượt mặt tuổi Sửu về độ chăm chỉ, siêng năng trong công việc. Người tuổi Sửu tuy đường đời không mấy êm ả, thường phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, nhưng họ luôn lạc quan cho rằng mọi vất vả đều sẽ được đền đáp xứng đáng.

Trải qua nhiều chông gai, kinh nghiệm tích lũy và năng lực được bồi đắp sẽ giúp họ ngày càng thành công hơn trên con đường của mình. Năm 2022 này, tuổi Sửu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố. Càng về cuối năm, công việc càng suôn sẻ, thuận lợi. Để không bỏ lỡ cơ hội giàu sang, tuổi Sửu phải nhanh nhạy trước mọi cánh cửa và nắm bắt đúng thứ mình cần. Như vậy họ mới có nhiều cơ hội phát tài, sự nghiệp phất lên kéo theo của cải và địa vị sẽ thăng hoa cùng nhau.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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