Đầu tuần mới, Ánh Dương tỏa nắng, 3 con giáp này được 'đả thông' đường tài lộc nên làm ăn khấm khá, cầu được ước thấy, may mắn triền miên

Tâm linh - Tử vi 13/03/2022 00:00

Tử vi 12 con giáp cho biết, 3 con giáp này tài chính vững chắc, vận trình lên hương bất ngờ, gây dựng cơ đồ thành công, thu nhập siêu khủng cùng vô vàn may mắn vào đầu tuần mới.

Tuổi Tý

Đầu tuần mới những người thuộc tuổi Tý sẽ có giai đoạn cực kỳ thuận lợi và thành đạt. Những ai đang làm việc ở các lĩnh vực nghệ thuật, y tế, giáo dục hoặc nghiên cứu sẽ có những thành tựu rất lớn và nhận được sự ngưỡng mộ, kính trọng của nhiều người. Vận son tiền bạc và quyền lực cũng sẽ nối đuôi nhau đến các các Tý trong thời điểm này.

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Tý sẽ có khối lượng công việc lớn, đôi khi bạn sẽ phải chịu nhiều áp lực và căng thẳng, tuy nhiên chính điều này sẽ mang về cho bạn những thành quả tuyệt vời. Nền tảng tài chính của bạn sẽ rất vững chắc, lộc lá liên tục kéo đến và bạn còn trở thành quý nhân cho những con giáp khác khi góp phần mang đến cả thành công cho họ.

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Đầu tuần mới những người thuộc tuổi Tý sẽ có giai đoạn cực kỳ thuận lợi và thành đạt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ưu điểm của người tuổi Ngọ là chăm chỉ, chịu khó, tính cách phóng khoáng và quyết tâm làm giàu bằng được. Thế nên chỉ cần được quý nhân hỗ trợ từ phía sau thì không khó để tuổi Ngọ một tay gây dựng cơ đồ, sở hữu nguồn thu nhập khủng.

Thế nên con giáp này trong dịp đầu tuần mới chẳng cần phải lo chuyện nghèo đói, ngược lại còn giàu có, dư dả vô cùng. Đầu xuôi đuôi lọt chính là lộc trời cho mà tuổi Ngọ xứng đáng được hưởng trong thời gian này, dự báo vận trình của tuổi Ngọ còn hưng thịnh kéo dài khá lâu, tha hồ tận hưởng.

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Con giáp này trong dịp đầu tuần mới chẳng cần phải lo chuyện nghèo đói, ngược lại còn giàu có, dư dả vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có tấm lòng lương thiện, luôn hòa nhã và lịch sự với người khác, trong công việc cũng luôn nỗ lực hết mình. Trong cuộc đời họ có rất nhiều bạn bè, mối quan hệ xã hội rất rộng. Đầu tuần mới, vận mệnh của người tuổi Mão sẽ bắt đầu bật lên, chào đón rất nhiều cơ duyên và tài lộc.

Tài vận của họ rất hưng thịnh, không chỉ nguồn thu nhập chính mà nguồn thu nhập phụ cũng tốt nữa, có thể nói là "tiền vào như nước sông Đà". Bên cạnh đó sự nghiệp của họ cũng thuận buồm xuôi gió, liên tiếp đón tin vui, công việc có nhiều thay đổi, tập trung tài khí và tài khoản tăng vọt.

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Đầu tuần mới, vận mệnh của người tuổi Mão sẽ bắt đầu bật lên, chào đón rất nhiều cơ duyên và tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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