Cuối tuần này (23/4 - 24/4), Thiên Tuế chiếu mệnh 3 con giáp, tiền bạc chảy vào ầm ầm, đắc tài đắc lộc

Tâm linh - Tử vi 22/04/2022 08:05

Trong 2 ngày cuối tuần, những con giáp may mắn này xua đuổi vận đen, tiền bạc đầy túi, tiêu mãi không hết.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi được trời ban vô số phúc lành từ khi sinh ra. Vậy nên, ngay từ thuở nhỏ họ đã may mắn hơn người, cuộc sống thuận lợi vô cùng. Nhờ thông minh, khôn khéo lại có chí tiến thủ nên Mùi nhất định sẽ làm giàu thành công. 

 

Trong 2 ngày cuối tuần, nhờ có cát tinh chiếu mệnh nên nhận được rất nhiều cơ hội đổi đời tìm đến tận cửa nhà Mùi. Con giáp này sẽ là đâu thắng đó, gom về khối lợi nhuận khổng lồ, muốn nghèo cũng chẳng được.

Cuối tuần này (23/4 - 24/4), Thiên Tuế chiếu mệnh 3 con giáp, tiền bạc chảy vào ầm ầm, đắc tài đắc lộc - Ảnh 1
Trong 2 ngày cuối tuần, nhờ có cát tinh chiếu mệnh nên nhận được rất nhiều cơ hội đổi đời tìm đến tận cửa nhà Mùi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thẳng thắn, cởi mởi, phóng khoáng, hơn nữa, đầu óc lại vô cùng linh hoạt nên tỉ lệ thành công rất cao. Nếu không là “ông to bà lớn”, Dậu cũng là đại gia bạc tỷ, sự nghiệp hiển vinh.

 

Cuối tuần này, vận thế của người tuổi Dậu ngày càng tốt, tài lộc không ngừng mở rộng. Con đường thăng tiến cũng không gặp bất cứ trở ngại gì, lương thưởng tăng lên nhanh chóng, chuyện tình cảm hạnh phúc ấm êm. Có thể nói, đây là thời điểm vàng của con giáp này.

Cuối tuần này (23/4 - 24/4), Thiên Tuế chiếu mệnh 3 con giáp, tiền bạc chảy vào ầm ầm, đắc tài đắc lộc - Ảnh 2
Cuối tuần này, vận thế của người tuổi Dậu ngày càng tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần cá tính, mạnh mẽ và rất kiên định. Dù trải qua không ít thất bại, tủi hờn nhưng con giáp này không hề nao núng. Họ vẫn cứ tin vào chính mình, vững vàng mà bước về phía trước nên thành công đến với Dần là điều hiển nhiên.

Bước sang 2 ngày cuối tuần, Dần sẽ có những bước tiến nhảy vọt trong đời. Công việc thuận lợi, tiền tài vượng phát, tình duyên viên mãn là những phúc lành mà Dần được trời ban tặng. Con giáp này giàu lại càng giàu, cuộc sống sung sướng, an nhàn hưởng lộc.

Cuối tuần này (23/4 - 24/4), Thiên Tuế chiếu mệnh 3 con giáp, tiền bạc chảy vào ầm ầm, đắc tài đắc lộc - Ảnh 3
Bước sang 2 ngày cuối tuần, Dần sẽ có những bước tiến nhảy vọt trong đời - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ hôm nay: 3 con giáp may mắn CHIÊU LỘC - DỤ TÀI, tiền bạc ào về vô kể, phải mua thêm két sắt mà đựng

Từ hôm nay: 3 con giáp may mắn CHIÊU LỘC - DỤ TÀI, tiền bạc ào về vô kể, phải mua thêm két sắt mà đựng

3 con giáp may mắn này sẽ nhận được cơn mưa lời khen, cơn bão tiền bạc, hưởng may mắn hết phần thiên hạ ngay từ hôm nay.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp may mắn Tử vi con giáp may mắn tử vi 12 con giáp may mắn Tử vi 3 con giáp may mắn tử vi ngày mai tử vi hàng ngày tử vi ngày mới

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm