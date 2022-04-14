Cuối tuần này (16/4 - 17/4), VẬN TÀI BÙNG NỔ, 3 con giáp liên tiếp đón tin vui, lộc lá tràn vào đầy nhà, giàu sang không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 14/04/2022 10:15

Theo tử vi học tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Dậu là những con giáp gặp được nhiều may mắn trong 2 ngày cuối tuần này.

Tuổi Thìn

Trời sinh Thìn là con giáp khôn ngoan, mạnh mẽ lại có gan làm giàu, luôn muốn vươn lên làm chủ vận mệnh. Thế nên, chỉ cần có cơ hội con giáp này sẽ nắm bắt ngay lập tức, tận dụng triệt để may mắn trời cho.

Nhờ thế, trong 2 ngày cuối tuần, người tuổi Thìn càng thêm phúc thêm phần, tình tiền viên mãn. Con giáp may mắn này sẽ gánh lộc về nhà, đếm tiền sái tay. Dù làm thuê hay làm chủ cũng sẽ kiếm được bộn tiền, giàu nhanh đến chóng mặt.

Cuối tuần này (16/4 - 17/4), VẬN TÀI BÙNG NỔ, 3 con giáp liên tiếp đón tin vui, lộc lá tràn vào đầy nhà, giàu sang không ai bằng - Ảnh 1
Trong 2 ngày cuối tuần, người tuổi Thìn càng thêm phúc thêm phần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thông minh, nhanh nhẹn và có trách nhiệm nên Thân được cấp trên hết lòng nâng đỡ, đồng nghiệp dù muốn cũng chẳng thể “hạ bệ”. Càng chí thú làm ăn, các chú Khỉ càng gặt hái những thành quả đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp. 

Tuổi Thân sẽ một bước đổi đời trong thời gian cuối tuần này vì cát tinh chiếu rọi. Công việc của Thân sẽ thuận buồm xuôi gió, mọi thành quả công việc đều được đánh giá cao. Tài lộc vẫy gọi khiến việc kinh doanh của tuổi Thân thu lợi nhuận gấp 5 gấp 10.

Cuối tuần này (16/4 - 17/4), VẬN TÀI BÙNG NỔ, 3 con giáp liên tiếp đón tin vui, lộc lá tràn vào đầy nhà, giàu sang không ai bằng - Ảnh 2
Tuổi Thân sẽ một bước đổi đời trong thời gian cuối tuần này vì cát tinh chiếu rọi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Nhờ được thần tài đưa đường chỉ lối, quý nhân nâng đỡ nên trong 2 ngày cuối tuần, người tuổi Dậu sẽ liên tục nhận tin vui tài lộc. Công việc suôn sẻ, có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp nên đây chính là thời gian may mắn nhất của Dậu. 

Dậu hãy tận dụng thời cơ nghìn năm có một này để gánh lộc về nhà, rung đùi hốt bạc. Chỉ cần quyết định sáng suốt, dám dấn thân và tránh xa thị phi thì sự nghiệp con giáp sẽ lên như diều gặp gió. Tuy nhiên, Dậu cần lưu ý, đừng ngủ quên trên chiến thắng nhé.

Cuối tuần này (16/4 - 17/4), VẬN TÀI BÙNG NỔ, 3 con giáp liên tiếp đón tin vui, lộc lá tràn vào đầy nhà, giàu sang không ai bằng - Ảnh 3
Nhờ được thần tài đưa đường chỉ lối, quý nhân nâng đỡ nên trong 2 ngày cuối tuần, người tuổi Dậu sẽ liên tục nhận tin vui tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Qua 4 ngày nữa, Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp ĐỔI VẬN, bước vào thời hoàng kim rực rỡ, cuộc sống huy hoàng

Qua 4 ngày nữa, Thần Tài chỉ đích danh 3 con giáp ĐỔI VẬN, bước vào thời hoàng kim rực rỡ, cuộc sống huy hoàng

Được Thần tài độ trì, những con giáp này được dự đoán sẽ "thừa thắng xông lên", xây dựng 1 cuộc sống sung túc, dư dả khi qua 4 ngày nữa.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp may mắn Tử vi con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi hàng ngày tử vi ngày mai tử vi ngày mới

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 2 giờ 44 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 4 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 4 giờ 44 phút trước
Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Video 5 giờ 14 phút trước
Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 29 phút trước
Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Tâm sự gia đình 5 giờ 44 phút trước
Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Video 6 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới