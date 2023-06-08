Cuối tháng 4 âm lịch thăng quan tiến chức, đầu tháng 5 phú quý - phát tài, 3 con giáp đón đại hỷ tưng bừng, tình - tiền khởi sắc

Tâm linh - Tử vi 08/06/2023 17:37

Những con giáp này chuẩn bị tinh thần để đón khoảng thời gian tốt đẹp, hưởng mọi may mắn về tài lộc.

Tuổi Thìn

Những người cầm tinh con Rồng có số phần may mắn hơn người từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 âm lịch. Chỉ cần họ nắm bắt được thời điểm này giàu sang phú quý, vận may luôn ở bên. Đại vận đến, nhân duyên khởi sắc, con giáp có bạn bè hỗ trợ làm ăn phát đạt, người độc thân có khả năng kết hôn.

Những mối quan hệ tốt đẹp có từ trước mang đến cho họ rất nhiều cơ may về sự nghiệp và tài chính cho Thìn. Ngoài ra, bản thân họ cũng là một người mưu lược hơn người, thông minh xuất chúng nên mọi sự cực kỳ hanh thông. Vận may tiếp tục theo chân tuổi Thìn. Con đường công danh, quan lộ của họ ngày càng rộng mở thênh thang.

Cuối tháng 4 âm lịch thăng quan tiến chức, đầu tháng 5 phú quý - phát tài, 3 con giáp đón đại hỷ tưng bừng, tình - tiền khởi sắc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Những người cầm tinh tuổi Hợi bản chất lương thiện, hiền lành, cuộc đời họ thường có quý nhân phù trợ. Ngoài ra tuổi Hợi cũng rất thích kết bạn với những người giỏi giang, từ đó con giáp cũng học hỏi được nhiều điều, nhanh nhạy nắm bắt cơ hội. Tuổi Hợi có phúc khí lớn nên cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 âm lịch, may mắn càng tìm đến với con giáp này.

Tuổi Hợi chỉ có nhược điểm là hơi lười một chút, nhưng may mắn là vận quý nhân rất vượng nên con giáp này vẫn thường thành công. Tuy nhiên hãy nhớ, thành quả chỉ bền vững khi chúng ta nỗ lực hết sức, đừng lơ là kẻo có ngày hối hận. Đại vận cũng ảnh hưởng đến nhân duyên, đào hoa vượng, tuổi Hợi muốn tiến đến hôn nhân cần nhanh chóng cải thiện, phát triển bản thân.

Cuối tháng 4 âm lịch thăng quan tiến chức, đầu tháng 5 phú quý - phát tài, 3 con giáp đón đại hỷ tưng bừng, tình - tiền khởi sắc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Những người cầm tinh con Gà là người khoan dung, nhân từ, đáng tin cậy. Tuổi Dậu chăm chỉ, nhưng bản tính hiền lành nên ít có gan làm ăn lớn, chỉ lẳng lặng tích góp. Vì vậy con giáp cố gắng nhiều nhưng tài sản chỉ ở mức cố định.

Tuy nhiên, cuộc đời họ cũng có những lúc phất lên mạnh mẽ, tiêu biểu là cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 âm lịch. Thời điểm này, tài lộc của Dậu rất vượng, họ làm đâu trúng đó, cuộc sống cực kỳ dư dả. Vận may của họ còn kéo dài thêm tới hết năm.

Cuối tháng 4 âm lịch thăng quan tiến chức, đầu tháng 5 phú quý - phát tài, 3 con giáp đón đại hỷ tưng bừng, tình - tiền khởi sắc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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