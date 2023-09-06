Cuối năm Quý Mão 2023, 3 con giáp phúc khí dồi dào, Cát tinh hộ mệnh, liên tục thu bạc hái vàng, vận trình phất nhanh như gió

Tâm linh - Tử vi 06/09/2023 10:55

Tử vi dự đoán, 3 con giáp này sẽ vô cùng “vượng” trong đường công danh, tài lộc, tiền bạc vào cuối năm 2023.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ tính cách mạnh mẽ, bản lĩnh phi thường, khí chất hào sảng. Dù không có xuất phát điểm tốt nhưng lại rất nỗ lực làm lụng đổi đời. Họ sẵn sàng đổ mồ hôi sôi nước mắt để làm việc kiếm tiền. Thời trẻ, tuổi Ngọ sẽ “đâm đầu” vào kiếm tiền cộng thêm bên cạnh có quý nhân phù trợ về sau đặc biệt là sau tuổi 35-40 họ sẽ phất lên như diều gặp gió, gia đạo hưng thịnh.

Theo tử vi dự đoán, cuối năm 2023, con giáp tuổi Ngọ với bản lĩnh và đầu óc thông minh, quyết đoán sẽ gặt hái được rất nhiều thành công. Đặc biệt ai làm ăn buôn bán sẽ đều thuận lợi, làm gì trúng nấy thậm trí là trúng lớn. Nếu ai có dự định gì hãy bắt tay vào thực hiện ngay sau rằm nhé bởi vận trình tuổi Ngọ đang vô cùng thuận lợi và kết quả sẽ rất viên mãn.

Cuối năm Quý Mão 2023, 3 con giáp phúc khí dồi dào, Cát tinh hộ mệnh, liên tục thu bạc hái vàng, vận trình phất nhanh như gió - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu sẽ có sao tốt chiếu mệnh, quý nhân phù trợ nên chẳng phải lo thiếu thốn vào cuối năm 2023. Tuổi Sửu vốn là những người chăm chỉ “cần cù bù thông minh”. Họ luôn tự thân vận động lại có đầu óc tính toán, biết cách vun vén cuộc sống dù là lúc khó khăn nhất.

Con giáp này hãy phát huy tinh thần “cần cù bù thông minh” của mình nhé. Bởi nhờ sự chăm chỉ, siêng năng cũng như tính tình thiện lương hiền hòa rất được lòng các quan bề trên nên mọi việc đối tuổi Sửu sẽ “trăm bề thuận lợi”. Chỉ cần chăm chỉ tuổi Sửu sẽ không bao giờ sợ nghèo sợ thiếu mà thậm chí còn trở thành đại gia trong thời gian này.

Cuối năm Quý Mão 2023, 3 con giáp phúc khí dồi dào, Cát tinh hộ mệnh, liên tục thu bạc hái vàng, vận trình phất nhanh như gió - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Cuối năm 2023 dự đoán, người tuổi Tuất cực kỳ may mắn bởi con giáp này đi đâu cũng có Thần Tài đồng hành. Vậy nên mọi bất lợi về tình cảm, công việc tài lộc đều sẽ vượt qua dễ dàng mọi thử thách trong cuộc sống.

Cuộc sống của tuổi Tuất có nhiều chuyển biến. Con giáp này có thể tìm được cơ hội vàng và gặt hái nhiều thành công đáng kể. Dù tự kinh doanh hay làm công ăn lương, người tuổi Tuất cũng sẽ liên tục đón hỷ sự, tài khoản nhảy số liên tục.

Cuối năm Quý Mão 2023, 3 con giáp phúc khí dồi dào, Cát tinh hộ mệnh, liên tục thu bạc hái vàng, vận trình phất nhanh như gió - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

Đúng 10h sáng mai (18/8/2023), Thần Tài trợ vận, 3 con giáp thăng tiến không ngừng, thu lộc dồn dập, thêm hỉ thêm tài

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