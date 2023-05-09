Có 3 món này trong nhà càng HAO TÀI TỐN CỦA, vận khí ngày càng ‘TUỘT DỐC’

Tâm linh - Tử vi 09/05/2023 06:32

Các cụ bảo cấm có sai, nếu nhà nào cứ tiếc nuối và giữ mãi những thứ này thì nghèo lại càng nghèo. Hãy nhanh trí vứt đi để vận khí ngày càng đi lên nhé!

Ví tiền rách

Theo phong thủy, nếu sử dụng một chiếc ví quá 3 năm thì khả năng thu hút tiền tài của chiếc ví ấy đã giảm đi đáng kể khiến tài lộc của chủ nhân giậm chân tại chỗ. Thế nên, dù ví còn sử dụng rất tốt bạn cũng đừng tiếc của mà nên thay mới chiếc ví cũ của mình nhé.

Có 3 món này trong nhà càng HAO TÀI TỐN CỦA, vận khí ngày càng ‘TUỘT DỐC’ - Ảnh 1
 Ảnh minh họa: Internet

Hãy kiểm tra ngay chiếc ví của mình có bị hỏng hay không, nếu có hãy vứt đi để rủi bỏ vận xui không đáng có bạn nhé!

Bát đĩa sứt mẻ

Theo quan niệm của người cao tuổi, bát đĩa không chỉ là vật dụng dùng để ăn mà còn biểu tượng cho sự nghiệp và thành công của mỗi người. Nếu bát đĩa bị vỡ, gia đình sẽ phải tốn kém để thay thế. Hơn nữa, người ta tin rằng trong quá khứ, người ăn xin thường dùng bát đĩa vỡ để đi xin ăn, cho nên nếu bạn tiếp tục sử dụng bát đĩa vỡ trong nhà, có thể gây ra sự thất bại và mất mát.

Ngoài những suy nghĩ truyền thống, việc sử dụng bát đĩa bị vỡ có thể gây ra tai nạn trong quá trình rửa hoặc ăn cơm. Theo quan niệm phong thủy, giữ bát đĩa sứt mẻ trong nhà có thể gây trở ngại cho tài lộc của gia chủ, dẫn đến khó khăn trong đầu tư và kinh doanh, thậm chí mất tiền bạc. Bạn có thể trải qua tình trạng thiếu tiền và gặp phải nhiều khó khăn trong cuộc sống nếu giữ bát đĩa sứt mẻ trong nhà.

Có 3 món này trong nhà càng HAO TÀI TỐN CỦA, vận khí ngày càng ‘TUỘT DỐC’ - Ảnh 2
  Ảnh minh họa: Internet

Tượng phật không rõ nguồn gốc

Khi thỉnh tượng Phật về nhà, gia chủ cần tìm hiểu rõ, nguồn gốc và ý nghĩa của từng pho tượng và đặc biệt cần phải chú ý xem, vị Phật đó phù hợp đặt vào vị trí nào trong gia đình.

Nếu sắp đặt tùy tiện, e rằng vừa không kích thích tài vận còn khiến gia đình lục đục, tiền tài tiêu tán. Đáng sợ hơn, nếu tượng Phật không rõ nguồn gốc (được cho, tặng hoặc nhặt được) thì càng dễ đem lại vận rủi và xui xẻo nhiều hơn. Hãy nhờ sư thầy trì chú hoặc đem gửi ở chốn cửa Phật và hạn chế rước, thỉnh về nhà.

Thông tin bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

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Từ khóa:   tài lộc đồ vật món đồ phong thủy

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