Chú ý 3 ngày cuối tuần (13/10 - 15/10), những con giáp này đón lộc quý nhân, thu tiền dồn dập, tài khoản tăng số liên tục

Tâm linh - Tử vi 11/10/2023 13:49

Tử vi có nói, trong 3 ngày cuối tuần sẽ có 3 con giáp sẽ được Thần Tài phù hộ, phát tài phát lộc, mọi sự hanh thông.

Tuổi Tỵ

Những người cầm tinh con Rắn là những người rất sôi nổi, khoan dung và tốt bụng, không bao giờ buôn chuyện sau lưng, có thể có thành tích tốt trong nhiều dịp khác nhau và tài vận của họ cũng rất xuất sắc, từ nhỏ đã rất điềm đạm, tính tình hiền lành.

Trong 3 ngày cuối tuần, con giáp tuổi Tỵ không lo gặp tai ương, trúng thưởng lớn, công danh phú quý đến với bạn, thu nhập tăng vọt, cuộc sống và sự nghiệp đều suôn sẻ. Tận hưởng cuộc sống ấm no, thịnh vượng với tương lai tươi sáng sẽ đến Tỵ.

Chú ý 3 ngày cuối tuần (13/10 - 15/10), những con giáp này đón lộc quý nhân, thu tiền dồn dập, tài khoản tăng số liên tục - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Các bạn con giáp tuổi Dê từ nhỏ đã rất độc lập, đối xử nhiệt tình với người khác, coi trọng mối quan hệ giữa các cá nhân, rất nhạy bén, dễ được mọi người quý mến. Tử vi có nói, trong 3 ngày cuối tuần, vận may của các con giáp Mùi tăng lên gấp bội, phúc khí nối tiếp nhau.

Khi gặp khó sẽ có quý nhân tương trợ biến thành điềm lành, phát tài phát lộc. Con giáp tuổi Mùi phát triển rầm rộ, tài lộc dồi dào, giàu sang phú quý, cả công danh lẫn tài lộc đều được mọi người nể phục, ngày càng giàu có.

Chú ý 3 ngày cuối tuần (13/10 - 15/10), những con giáp này đón lộc quý nhân, thu tiền dồn dập, tài khoản tăng số liên tục - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn rất khiêm tốn, có mối quan hệ giữa các cá nhân tốt, thường được quý nhân giúp đỡ, đặc biệt quan tâm đến cuộc sống gia đình, có tinh thần trách nhiệm với người thân trong gia đình, yêu thương, hiền lành và nhân hậu, rất dễ hòa đồng, hài hước vui nhộn.

Bước sang 3 ngày cuối tuần, con giáp tuổi Thìn đứng đầu “đỉnh” tài lộc, mưa thuận gió hòa, ngày tháng đẹp như tranh vẽ, cuộc sống sung túc, giàu sang, có cơ hội ngàn vàng, sự nghiệp suôn sẻ, công thành danh toại, vận may ập đến.

Chú ý 3 ngày cuối tuần (13/10 - 15/10), những con giáp này đón lộc quý nhân, thu tiền dồn dập, tài khoản tăng số liên tục - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Dự đoán sau ngày mai, thứ Ba 26/9/2023, 3 con giáp này sẽ được quý nhân giúp đỡ trong công việc, tinh thần dám nghĩ dám làm của họ được nâng cao, tràn đầy năng lượng.

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