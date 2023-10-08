Chính thức bước qua ngày 25/8 âm lịch, 3 con giáp giàu có bất chấp, khắp người dát vàng, vận may gõ cửa liên tục

Tâm linh - Tử vi 08/10/2023 18:43

Tử vi dự đoán vào ngày 25/8 âm lịch, 3 con giáp giàu có bất chấp, khắp người dát vàng, vận may gõ cửa liên tục.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý đa phần đều thông minh, lanh lợi, chu đáo, tận tâm. Họ mang ý chí cầu tiến, không ngừng vươn lên, sẵn sàng học hỏi và tích cực tìm cơ hội cho riêng mình.

Bên cạnh công việc chính, họ thường tham gia một số hoạt động đầu tư, kinh doanh sau giờ làm việc. Trong lĩnh vực đầu tư dài hạn, con giáp này tích lũy được nhiều kinh nghiệm và thu được lợi nhuận lớn.

Người tuổi Tý có lộc đầu tư, kinh doanh. Một số người có thể kiếm được nhiều của cải, tài khoản nhảy số ầm ầm.

Những người làm công ăn lương có cơ hội tăng ca, kiếm thêm thu nhập. Được lộc Thần Tài, con giáp tuổi Tý làm việc gì cũng thành công rực rỡ, ấm no, không còn lo lắng.

Chính thức bước qua ngày 25/8 âm lịch, 3 con giáp giàu có bất chấp, khắp người dát vàng, vận may gõ cửa liên tục - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, hầu hết người tuổi Thân đều thông minh, đa tài, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Họ rất sáng tạo, thường đưa ra những gợi ý hay, được lãnh đạo coi trọng. Không những thế, con giáp này còn dám nghĩ dám làm, dám theo đuổi ước mơ và đam mê, không ngại khó, ngại khổ, cố gắng hết sức để hoàn thành mục tiêu.

Những tin vui lần lượt gõ cửa nhà người tuổi Thân. Họ được nhận cả phúc lẫn lộc. Con giáp này không chỉ đạt được những tiến bộ vượt bậc trong công việc mà còn tìm thấy vận may bất ngờ trong cuộc sống.

Nhiều cơ may trong công việc đến gần với con giáp tuổi Thân. Mọi việc có xu hướng trở nên thuận lợi hơn. Người làm kinh doanh có cơ hội chốt được nhiều đơn hàng. Người làm dịch vụ cũng tất bật trong thời điểm này với hy vọng sẽ ấm no, sung túc.

Chính thức bước qua ngày 25/8 âm lịch, 3 con giáp giàu có bất chấp, khắp người dát vàng, vận may gõ cửa liên tục - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất sống chân thành, ngay thẳng, có sao nói vậy. Họ đôi khi quá thật thà, thẳng thắng, không khéo léo nên làm mất lòng người khác. Người tuổi này đã phải trải qua rất nhiều khó khăn. Điều này thực sự làm ảnh hưởng đến tài vận của họ. Con giáp này có thể đã kiếm được nhiều tiền nhưng cũng có nhiều việc phải chi đến tiền nên cũng chẳng tích cóp được bao nhiêu.

Vận may của con giáp tuổi Tuất thay đổi rõ rệt. Được sao tốt chiếu mệnh, công việc của họ diễn ra suôn sẻ. Họ được lộc Trời cho, gặp may mắn bất ngờ trong các thương vụ. Sự nghiệp của họ có nhiều khởi sắc.

Đối với những người làm ăn kinh doanh, thời gian tới sẽ tìm được cơ hội đầu tư sinh lời lớn, cuối năm nay có thể tậu nhà, đổi xe, tràn ngập niềm vui.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Bước qua ngày 5/10/2023, 3 con giáp có hào quang chiếu rọi, khai thông tài vận, làm ăn khấm khá, tiền rót đầy túi

Bước qua ngày 5/10/2023, 3 con giáp có hào quang chiếu rọi, khai thông tài vận, làm ăn khấm khá, tiền rót đầy túi

Tử vi dự đoán bước qua ngày 5/10/2023, 3 con giáp có hào quang chiếu rọi, khai thông tài vận, làm ăn khấm khá, tiền rót đầy túi.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi ngày 25/8 âm lịch

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Tâm linh - Tử vi 8 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Đời sống 25 phút trước
Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Sao quốc tế 38 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Sao quốc tế 3 giờ 8 phút trước
Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 4 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc