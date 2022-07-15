Chỉ cần bước qua tháng 8, những con giáp sau chỉ việc rung đùi đếm tiền, vơ hết lộc trời, thăng tiến không ngừng, hưởng lộc phú quý, gia đạo bình an

Kể từ tháng 8 dương lịch, người tuổi Tuất có tài lộc dồi dào. Người làm công ăn lương có cơ hội thử thách bản thân, từ đó thăng chức, tăng lương. Con giáp này phát huy được năng lực mạnh mẽ, ngày càng tự tin vào bản thân.

Theo tử vi 12 con giáp, những người sinh năm Tuất thật thà, thẳng thắn. Họ chăm chỉ làm việc, yêu lao động và không ngừng nỗ lực vươn lên. Con giáp tuổi này mang số mệnh giàu sang. Dù xuất thân trong hoàn cảnh nào, đến năm 35 tuổi, họ có thể đổi vận, cuộc sống ngày càng sung túc.

Là con giáp phát tài tháng 8/2022, người tuổi Thìn có thể cảm nhận được rằng con đường tiền tài của mình ngày càng vượng, bản mệnh có thu nhập tăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh trong tay.

Người làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, gặp được nhiều khách hàng, ký được hợp đồng có giá trị. Trong khi đó, những người đi làm ăn xa cũng thu được nhiều thành quả. Những kế hoạch của con giáp này dần trở thành hiện thực, người tuổi Tuất vững vàng đi lên trong công việc.

Đáng chú ý, nguồn thu nhập của bạn đến từ nhiều nguồn khác nhau chứ không phụ thuộc vào duy nhất bên nào. Tình hình kinh doanh, buôn bán khả quan, bản mệnh vốn nhạy bén về tài chính sẽ nhìn ra cơ hội kiếm tiền ở khắp mọi nơi, làm gì cũng có cơ hội thành công, hãy mạnh dạn làm điều mình muốn.

Người làm ăn tự do với quy mô nhỏ lẻ có cơ hội để mở rộng quy mô kinh doanh, hứa hẹn thu về lợi nhuận bất ngờ. Bạn nên lưu ý tiến hành thận trọng từng bước, tránh nhanh nhảu kẻo nhận lấy thất bại.

Bạn cũng có thể cân nhắc đầu tư ở thời điểm này, nhưng nhiều cơ hội đầu tư mở ra trước mắt có thể khiến bản mệnh choáng ngợp. Việc khó khăn nhất đó là lựa chọn hạng mục phù hợp.

Con đường tiền tài của Thìn ngày càng vượng, bản mệnh có thu nhập tăng tiến. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Cùng với công việc thuận lợi, tài vận của tuổi Tỵ trong tháng 8/2021 dương lịch này cũng có chuyển biến tích cực. Việc kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn, nhất là những người làm kinh doanh buôn bán, nhờ vào nhân duyên tốt mà bán hàng cũng trôi chảy hơn nhiều.

Dù tài lộc tăng tiến, tuy nhiên chưa thực sự ổn định, có thời điểm tài khí tăng mạnh, nhưng cũng có thời điểm nó sụt giảm đáng kể. Người làm đầu tư nên tính theo đường dài, tránh nóng vội khi nhìn thấy cái lợi trước mắt mà rơi vào cảnh trắng tay.

Đặc biệt, giữa tháng có dấu hiệu biến động tài vận khá mạnh, bản mệnh cần quản lý tài chính chặt chẽ nếu không muốn thất thu. Đầu tư hay kinh doanh đều phải thận trọng, đề cao cảnh giác. Không nên tin tưởng người khác thái quá kẻo bị lợi dụng hoặc lừa gạt, khiến tiền mất tật mang.

Tài vận của tuổi Tỵ trong tháng 8/2021 dương lịch này cũng có chuyển biến tích cực. Ảnh minh họa: Internet

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