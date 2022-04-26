Chỉ 29 ngày nữa thôi, 3 con giáp này sẽ có số hưởng không ai bằng, 'tiền xông vào cửa', hoan hỉ phát tài, không thành Rồng cũng thành Phượng

Tâm linh - Tử vi 26/04/2022 08:17

29 ngày tới, 3 con giáp may mắn có số hưởng lộc Trời, Thần Tài cưng chiều hết mực, của nả đầy nhà.

Tuổi Sửu

Vận trình 29 ngày tới của người tuổi Sửu thăng tiến ầm ầm. Chủ chốt là về mặt sự nghiệp, nhất là người đang làm ăn kinh doanh hoặc làm về ngân hàng, tài chính,… tài lộc thăng hoa rực rỡ, trên cung mệnh cũng xuất hiện rất nhiều cơ hội sinh sôi tiền bạc hoặc đem tới những cơ duyên về lộc vận.

Công việc của người tuổi Sửu có thể vấp phải một số khó khăn nhưng con giáp may mắn này có khả năng tự khống chế và nhận được sự hỗ trợ của nhiều tinh tú.

con giap may man 1
Công việc của người tuổi Sửu có thể vấp phải một số khó khăn nhưng con giáp may mắn này có khả năng tự khống chế và nhận được sự hỗ trợ của nhiều tinh tú - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Hợi

Trong 29 ngày tới, người tuổi Hợi khá thuận lợi. Mặc dù khối lượng công việc khá nhiều làm con giáp tuổi Hợi lúc nào cũng trong tình trạng tất bật, bận rộn từ sáng tới tối, do việc gì cũng cần gấp rút hoàn thành. Tuy nhiên, bù lại mặt tài lộc vô cùng lý tưởng, cả chính tài và hoạnh tài đều có nhiều cát tinh soi chiếu nên thu về lợi nhuận không nhỏ.

Theo đó, tuổi Hợi vượng lên nên có thể tiến hành việc lớn, thúc đẩy nhân duyên tốt đẹp, công việc cũng thuận lợi hơn. Nhất là mối quan hệ giữa bản mệnh với cấp trên, đồng nghiệp, đối tác khá hài hòa, tạo điều kiện cho mệnh chủ có bước tiến nhảy vọt trong sự nghiệp.

con giap may man 2
Trong 29 ngày tới, người tuổi Hợi khá thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân đón chào 29 ngày tới vô cùng thuận lợi. Vận trình hanh thông, cát vận tương trợ, xuất hiện nhiều cơ hội tốt nên bản mệnh cần chủ động nắm bắt kẻo tuột mất cơ hội tốt. Công việc của con giáp được cải thiện đáng kể, trong khi giải quyết vấn đề đều nhận được sự giúp đỡ của đồng nghiệp, bạn bè, khách hàng hay đối tác.

Người tuổi Thân không phải lo lắng quá nhiều về chuyện tiền bạc nữa. Bản mệnh cứ yên tâm hưởng thụ, đây chính là bù đắp xứng đáng cho những nỗ lực, cố gắng trong suốt thời gian qua.

con giap may man 3
Người tuổi Thân đón chào 29 ngày tới vô cùng thuận lợi. Vận trình hanh thông, cát vận tương trợ, xuất hiện nhiều cơ hội tốt - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Phúc sâu mệnh dày, 99 ngày VÀNG SON sắp đến với 3 con giáp mang mệnh PHƯỢNG HOÀNG, công danh viên mãn, kiếm được bội tiền, tràn ngập hỷ sự

Phúc sâu mệnh dày, 99 ngày VÀNG SON sắp đến với 3 con giáp mang mệnh PHƯỢNG HOÀNG, công danh viên mãn, kiếm được bội tiền, tràn ngập hỷ sự

99 ngày tới, 3 con giáp may mắn có cuộc sống được đủ đầy viên mãn. Cùng xem đó là 3 con giáp nào nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tâm linh tử vi

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng