Cận kề ngày Lễ Vu Lan (15/7 âm lịch), 3 con giáp được Thần Tài cầm tay chỉ lối, tiền tài thẳng tiến vùn vụt, làm gì cũng bách phát bách trúng

Tâm linh - Tử vi 27/08/2023 09:15

Những con giáp may mắn này khi sang thời gian cận kề Lễ Vu Lan sẽ tha hồ đón toàn tin vui khi vận khí thăng hoa, mây mù xui xẻo cuối cùng đã lùi xa.

Tuổi Ngọ

Cận kề Lễ Vu Lan, người tuổi Ngọ được sao Thái Dương che chở vì vậy công việc hanh thông và thăng tiến nhẹ nhàng. Đồng thời, vận may ập đến mang theo vận quý nhân vượng lên giúp con giáp này giải quyết kha khá những khúc mắc đang tồn đọng.

Cơ hội thăng tiến cũng đang mở ra trước mắt tuổi Ngọ. Cát tinh tạo nhiều điều kiện cho bản mệnh phát huy năng lực cá nhân của mình, tạo ra những cơ hội để bạn thể hiện sự vượt trội của mình so với các đồng nghiệp khác. Tài lộc của bản mệnh cũng có lộ trình tăng tiến rất nhanh.

Cận kề ngày Lễ Vu Lan (15/7 âm lịch), 3 con giáp được Thần Tài cầm tay chỉ lối, tiền tài thẳng tiến vùn vụt, làm gì cũng bách phát bách trúng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Xin chúc mừng tuổi Dậu vì sang cận kề Lễ Vu Lan, bạn được điểm danh là một trong những con giáp phát tài. Nhờ có tài tinh nhập mệnh, con giáp này được soi đường chỉ lối, đường tài lộc hanh thông vô cùng. Bạn sẽ thu về được một khoản lợi nhuận không hề nhỏ, giúp bạn có thể giải quyết được các vấn đề tài chính đang mắc phải.

Bên cạnh đó, thu nhập chính ổn định giúp cho bản mệnh dễ dàng thoải mái hơn trong những vấn đề tài chính, không phải lo lắng quá nhiều về chuyện chi tiêu. Các nguồn hàng, nguồn khách hàng đều được duy trì trong tầm kiểm soát.

Cận kề ngày Lễ Vu Lan (15/7 âm lịch), 3 con giáp được Thần Tài cầm tay chỉ lối, tiền tài thẳng tiến vùn vụt, làm gì cũng bách phát bách trúng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi, cận kề Lễ Vu Lan, người tuổi Mão nhận được sự hậu thuẫn khá lớn từ vận may của bản thân, đây là lúc cho bạn tỏa sáng. Cát tinh xuất hiện sẽ mang lại sự sáng suốt và tinh thần làm việc tuyệt vời cho người tuổi Mão. Bạn được thể hiện năng lực của mình, nhận không ít lời khen ngợi, tán thưởng từ mọi người xung quanh.

Vận khí của tuổi Mão vô cùng hưng thịnh, vì thế mà sự nghiệp lẫn tài vận của bạn cũng thăng hoa, viên mãn. Có thể nói hầu hết các kế hoạch, dự định của những nàng Mèo đều diễn ra suôn sẻ trong thời điểm này. Đặc biệt việc kí kết hợp đồng kinh doanh dễ bề thành công, hợp tác phát triển êm xuôi, thu về khoản lợi nhuận đáng kể.

Cận kề ngày Lễ Vu Lan (15/7 âm lịch), 3 con giáp được Thần Tài cầm tay chỉ lối, tiền tài thẳng tiến vùn vụt, làm gì cũng bách phát bách trúng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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