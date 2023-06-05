Cận kề ngày 20/4 âm lịch, 3 con giáp như chuột sa chĩnh vàng, Thần Tài chiếu cố, tiền tỷ giăng lối, thoải mái tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 05/06/2023 03:17

Tử vi dự đoán, thời gian cận kề ngày 20/4 âm lịch sẽ có những con giáp dưới đây cực kỳ may mắn, làm gì cũng có quý nhân trợ giúp nhanh chóng đổi đời.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu chính là con giáp may mắn trong  bởi cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới. Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. Nhất là thời gian cận kề ngày 20/4 âm lịch, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc.

Nếu mua sắm bất động sản trong năm này thì tiền trong túi của người tuổi Sửu sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là năm tài chính xuất sắc của không ít những người có năm sinh tuổi Sửu và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội. Theo lý thuyết, đây là thế cục mang lại may mắn, thuận lợi. Nhưng không phải tất cả người tuổi Sửu đều sẽ suôn sẻ, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Những người tuổi Sửu sinh vào mùa thu đông, đặc biệt sẽ gặp nhiều điềm lành nhất.

Cận kề ngày 20/4 âm lịch, 3 con giáp như chuột sa chĩnh vàng, Thần Tài chiếu cố, tiền tỷ giăng lối, thoải mái tiêu xài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ trong năm mới về phương diện tài chính rất là may mắn. Theo tử vi 12 con giáp, thời gian cận kề ngày 20/4 âm lịch, người tuổi Ngọ sẽ có bước phát triển vượt bậc trong sự nghiệp, thu về nguồn tiền bạc dư giả. Các công việc diễn biến suôn sẻ, công sức cũng như thời gian bỏ ra đều được đền bù xứng đáng.

Người tuổi Ngọ còn có thể tiết kiệm được khoản trong năm Qúy Mão. Đây là thời gian dành cho người tuổi này chi tiêu cho bản thân và gia đình tương đối thoải mái mà không cần phải lo nghĩ nhiều. Mộc vượng hóa Thủy, thể hiện cho tài hoa tiến bộ, tâm tình vui vẻ, nhiều ánh mặt trời và ít tiêu cực. Thái Tuế Nhâm Mộc là sao khắc chế cung sát nên tuổi Ngọ dễ nắm trong tay quyền thế được cấp trên nâng đỡ yêu thương, dễ dàng thăng quan phát tài.

Cận kề ngày 20/4 âm lịch, 3 con giáp như chuột sa chĩnh vàng, Thần Tài chiếu cố, tiền tỷ giăng lối, thoải mái tiêu xài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là con giáp may mắn trong thời gian cận kề ngày 20/4 âm lịch. Đối với người tuổi Tuất thì đây cũng là thời gian may mắn về tài lộc. Các dự định đều hoàn thành và đạt kết quả tốt đẹp như ban đầu hoạch định. Người tuổi Tuất liên tục có được cơ hội đưa tới. Nếu bản thân biết chớp lấy thời cơ, đồng thời tính toán đầu tư thì cuối năm có thể thu về khoản tiền lớn.

Tuy nhiên, người tuổi Hợi cần lưu ý, bên cạnh những cát lành về tài lộc, đôi khi người tuổi này cũng gặp trở ngại. Tuy nhiên, người tuổi Hợi lương thiện nên làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ mọi khó khăn dễ dàng vượt qua hứa hẹn nhiều cơ hội mới tốt đẹp cho bạn.

Cận kề ngày 20/4 âm lịch, 3 con giáp như chuột sa chĩnh vàng, Thần Tài chiếu cố, tiền tỷ giăng lối, thoải mái tiêu xài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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