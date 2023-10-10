Bước sang thứ 4 và thứ 5 (11/10 - 12/10), 3 con giáp này tiền đổ về túi ào ào như nước, làm gì cũng may mắn, cơ hội trở thành tỷ phú

Tâm linh - Tử vi 10/10/2023 09:19

Đúng thứ 4 và thứ 5, ai khổ mặc kệ, 3 con giáp này sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu.

Tuổi Tý

Đúng thứ 4 và thứ 5, những người cầm tinh con Chuột sẽ gặt hái rất nhiều may mắn, họ sẽ tha hồ đón nhận cơ hội thăng tiến vượt bậc. Năng nổ, nhiệt huyết, biến mọi khó khăn thành cơ hội, bạn hoàn thành xuất sắc mọi công việc được giao để lại ấn tượng tốt với đồng nghiệp và cấp trên.

Tuổi Tý chỉ cần chủ động, tự tin vào khả năng của chính mình, việc gì bạn cũng có thể vượt qua và đạt được những mục tiêu to lớn đã đặt ra trước đó. Nói chung, từ  ngày mai trở đi, tuổi Tý sẽ thu hết mọi may mắn, tiền bạc của thiên hạ cứ thế dồn vào túi người tuổi Tý. Trên phương diện tình cảm, bạn đặc biệt thu hút những người khác giới xung quanh. Để lại nhiều ấn tượng khá tốt đẹp với họ dù cho mới gặp nhau ít lần. 

Bước sang thứ 4 và thứ 5 (11/10 - 12/10), 3 con giáp này tiền đổ về túi ào ào như nước, làm gì cũng may mắn, cơ hội trở thành tỷ phú - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất lạc quan, tích cực, rất hiểu chuyện, có năng lực, luôn dựa vào bản thân để vươn lên. Đúng thứ 4 và thứ 5, khi có cát tinh soi chiếu, tài vận của con giáp này đi lên không ngừng. Thời gian này, công việc của người tuổi Tuất sẽ có nhiều đột phá lớn, liên tiếp thu về nhiều kết quả khiến người khác ngưỡng mộ.

Điều này giúp cho thu nhập của con giáp này tăng lên gấp đôi gấp ba so với thời gian trước. Đặc biệt, người tuổi Tuất còn có cơ hội trúng số với giải thưởng lớn, giúp nhanh chóng bước vào cuộc sống giàu sang, phú quý.

Bước sang thứ 4 và thứ 5 (11/10 - 12/10), 3 con giáp này tiền đổ về túi ào ào như nước, làm gì cũng may mắn, cơ hội trở thành tỷ phú - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trời sinh tuổi Tỵ có ý chí mạnh mẽ, luôn biết vươn lên, vượt qua số phận, vì vậy họ không ngừng nỗ lực, cố gắng để đạt được điều mình mong muốn. Thời gian qua, tuổi Tỵ là con giáp gặp không ít khó khăn, gian nan. Tuy nhiên, mỗi con giáp có mỗi số mệnh khác nhau, tuổi Tỵ tuy rằng không gặp được nhiều may mắn trong công việc nhưng chuyện cuộc sống hằng ngày họ vẫn có được niềm vui nho nhỏ.

Đúng thứ 4 và thứ 5, tài vận của tuổi Tỵ sẽ có sự thay đổi bất ngờ, đặc biệt là trong công việc, họ sẽ tìm được hướng đi mới giúp mọi thứ thuận lợi và suôn sẻ hơn, nhờ vậy mà tài vận cũng ngày càng dồi dào. Ở một thời điểm nhất định vào cuối năm, tuổi Tỵ bất ngờ được thần tài chiếu cố, giúp họ có được khối tài sản đáng mơ ước.

Bước sang thứ 4 và thứ 5 (11/10 - 12/10), 3 con giáp này tiền đổ về túi ào ào như nước, làm gì cũng may mắn, cơ hội trở thành tỷ phú - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Sau ngày mai, thứ Ba 26/9/2023, 3 con giáp bước ra đường đạp ngay hố vàng, tài lộc trải từ đầu ngõ, quý nhân ghé đến nhà

Sau ngày mai, thứ Ba 26/9/2023, 3 con giáp bước ra đường đạp ngay hố vàng, tài lộc trải từ đầu ngõ, quý nhân ghé đến nhà

Dự đoán sau ngày mai, thứ Ba 26/9/2023, 3 con giáp này sẽ được quý nhân giúp đỡ trong công việc, tinh thần dám nghĩ dám làm của họ được nâng cao, tràn đầy năng lượng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 2 ngày tới tử vi ngày 10/10/2023 tử vi giữa tháng 10 tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Sao quốc tế 34 phút trước
Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 2 giờ 4 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 8 giờ 20 phút trước
Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Sao quốc tế 9 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương