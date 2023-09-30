Bước sang ngày 1/10, 2/10, TOP 3 con giáp tạm biệt 'nhà lá', đổi đời giàu sang, thăng hạng tài lộc, tiền bạc nở hoa

Tâm linh - Tử vi 30/09/2023 07:56

Sách tử vi có nói, sang ngày 1/10, 2/10, những con giáp may mắn dưới đây sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, cuộc sống sung túc đủ đầy, muốn khổ cũng không được.

Tuổi Mão

Thông minh, nhân hậu và hay giúp đỡ người khác nên Mão luôn được yêu quý. Cũng chính nhờ những đức tính tốt đẹp này mà con giáp tuổi Mão luôn được bề trên hết lòng thương yêu, che chở.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm trong cuộc sống thì sang ngày 1/10, 2/10, con giáp tuổi Mão sẽ đổi vận giàu sang, hái trái ngọt đời mình. Làm một hưởng mười, tiền ùa vào nhà chính là phúc phần trời đã an bài cho Mão.

Bước sang ngày 1/10, 2/10, TOP 3 con giáp tạm biệt 'nhà lá', đổi đời giàu sang, thăng hạng tài lộc, tiền bạc nở hoa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sang ngày 1/10, 2/10, con giáp tuổi Tuất sẽ có thể gặt hái được nhiều thành công viên mãn. Trong khi nhiều người đang chật vật kiếm tiền thì con giáp này còn đang bận đếm tiền ấy chứ. Dịch bệnh không ảnh hưởng quá nhiều đến nguồn thu của họ ít nhất là ở thời điểm này.

Bản mệnh biết cách xoay sở để giữ cho nguồn thu của mình ổn định. Nhiều khoản tiền bất ngờ chạy về túi nhờ việc buôn bán. Trong thời điểm này, túi tiền của bạn sẽ luôn rủng rỉnh. Chuyện tiền nông lúc này không còn là vấn đề đáng lo ngại.

Bước sang ngày 1/10, 2/10, TOP 3 con giáp tạm biệt 'nhà lá', đổi đời giàu sang, thăng hạng tài lộc, tiền bạc nở hoa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Dù phải bươn chải từ sớm, khốn khó trăm bề nhưng tuổi Thân chưa bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Họ luôn tâm niệm, chỉ cần bản thân cố gắng, chăm chỉ thì ắt sẽ có cuộc sống đủ đầy, viên mãn.

Nhờ không ngừng tìm tòi, sáng tạo, dám dấn thân nên tuổi Thân được trời Phật nâng đỡ, ban cho vô số cơ hội kiếm tiền. Vào ngày 1/10, 2/10, con giáp tuổi Thân sẽ lội ngược dòng, ngày trước khốn khó bao nhiêu thì giờ đây họ càng an nhàn, sung sướng bấy nhiêu.

Bước sang ngày 1/10, 2/10, TOP 3 con giáp tạm biệt 'nhà lá', đổi đời giàu sang, thăng hạng tài lộc, tiền bạc nở hoa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Trong mùng 1/8, 2/8, 3/8 âm lịch, 3 con giáp dưới đây tiền vào ào ào như nước chảy, phú quý quấn thân, hưởng vinh hoa sung sướng, vượng phát vượng tài

Trong mùng 1/8, 2/8, 3/8 âm lịch, 3 con giáp dưới đây tiền vào ào ào như nước chảy, phú quý quấn thân, hưởng vinh hoa sung sướng, vượng phát vượng tài

Tử vi có nói, trong ngày 1/8, 2/8, 3/8 âm lịch, 3 con giáp sau đây dễ dàng có tiền, công danh vào như nước, bắt đầu cuộc sống giàu sang.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tháng 10 tử vi hôm nay tử vi ngày 30/9/2023 tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng