Bước sang 6 ngày tiếp theo (27/9 - 2/10), 3 con giáp Thần Tài cấp báo tin vui, cao nhân chỉ lối, may mắn đủ đường, tiền phủ khắp lối

Bước sang 6 ngày tiếp theo (27/9 - 2/10), Nhị Hợp giúp người tuổi Hợi dễ dàng tạo thiện cảm với người khác ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc. Nếu may mắn, bạn sẽ gặp được quý nhân trong ngày hôm nay và quý nhân sẽ để lại cho bạn những bài học hữu ích. Trong công việc, sự nghiêm túc và chăm chỉ của bản mệnh đã lọt vào mắt xanh của cấp trên. Hãy tiếp tục cố gắng, luôn ở trong tư thế sẵn sàng, rồi bạn sẽ được trao cơ hội khẳng định bản thân.

Bước sang 6 ngày tiếp theo (27/9 - 2/10), đường công danh sự nghiệp của tuổi Tý tốt đẹp vì có cát tinh trợ mệnh. Song con giáp này vẫn luôn tâm niệm rằng phải tự mình cố gắng chứ không thể dựa vào người khác mãi được, chính vì thế bản mệnh đã luôn nỗ lự làm việc hết mình và giành được không ít thành quả.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm của tuổi Tý cũng khá hanh thông. Vận đào hoa của người độc thân nở rộ, rất có thể sẽ gặp được ý trung nhân của đời mình. Tuy nhiên tuổi Tý không nên hà khắc với bản thân mình quá, cũng đừng đòi hỏi ở đối phương phải làm theo ý mình mà cần tôn trọng cảm xúc và suy nghĩ của nhau. Các cặp đôi ngày càng trở nên thắm thiết, mặn nồng hơn, từ tình bạn chuyển thành tình yêu, luôn quan tâm, lo lắng và chăm sóc cho nhau, như một thể khó tách rời được.

Con giáp tuổi Ngọ

Bước sang 6 ngày tiếp theo (27/9 - 2/10), Thiên Tài mang tới vận may liên quan tới tiền bạc, bạn may mắn nhận được phần thưởng hoặc nhận được khoản tiền lớn từ ai đó mà không cần nỗ lực nhiều. Con giáp tuổi Ngọ cẩn thận với cái bẫy đi kèm theo đó, do vậy trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được tham lam.

Ảnh minh họa: Internet

Hỏa - Kim xung khắc dự báo về tình hình sức khỏe của bản mệnh trong ngày hôm nay không được như ý. Bạn nên cẩn trọng với đồ ăn hơn nếu không rất dễ bị ngộ độc thức ăn, không nên la cà quán xá quá nhiều vì có thể sẽ khiến bạn ăn loại đồ ăn không đảm bảo vệ sinh.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!