Bật mí con số may mắn của 12 cung hoàng đạo mà bạn nên biết

Con số may mắn của cung Bạch Dương chính là số 1 và số 9. Đây là hai con số nằm trong các con số may mắn của 12 cung hoàng đạo. Hai con số này nhằm đem đến sự may mắn và nhiều cơ hội thăng tiến cho cung Bạch Dương. Hơn thế nữa, con số này sẽ thu hút được nhiều vận may trong chuyện tình cảm cho cung này.

Sau đây là toàn bộ thông tin chi tiết liên quan đến con số may mắn của 12 cung hoàng đạo.

Kim Ngưu

Con số may mắn của cung này chính là con số 2 và số 8. Hai con số này sẽ thu hút được rất nhiều vận may liên quan đến học hành, thi cử. Ngoài ra, với sự thông minh cũng như sự lạnh lợi và khôn ngoan của cung hoàng đạo này. Thì khi có được con số này thì chắc chắn Kim Ngưu sẽ đạt được nhiều thành công đáng nể.

Song Tử

Đặc điểm tính cách của cung này là tốt bụng, dễ gần và chân thành cũng như sự nhiệt tình. Điều này đã giúp cung Song Tử luôn thu hút được nhiều sự chú ý của mọi người ở bất cứ đâu. Nhưng cũng vì quá dễ tin người nên cung này thường hay gặp phải những rắc rối và lợi dụng. Theo quan sát thì thấy rằng con số may mắn của Song Tử trong con số may mắn của 12 cung hoàng đạo là số 3 và 7. Nếu có 2 số này thì người thuộc cung này sẽ gặp được nhiều điều may mắn hơn.

Cự Giải

Cự giải là người có tính cách sống tự lập và rất trưởng thành trong cuộc sống. Con số may mắn của Cự Giải là con số 4 và con số 6. Đây là hai con số đem lại nhiều điều may mắn và cơ hội phát triển của Cự giải.

Sư Tử

Sư Tử là cung hoàng đạo phải có nhiều sự nỗ lực và vất vả, kiên trì thì mới trải qua được khó khăn. Con số mang lại may mắn cho cung Sư Tử là con số 1, 6, 4. Những con số này đem lại nhiều cơ hội về tiền bạc cũng như công việc được phát triển hơn.

Xử Nữ

Xử Nữ là cung hoàng đạo có đặc điểm tính cách khá cầu toàn và luôn tìm kiếm sự hoàn hảo. Con số may mắn của 12 cung hoàng đạo, trong đó con số cung Xử Nữ là 2, 5, 7. Đây là các con số mang lại niềm vui và tự tin cho cung hoàng đạo này.

Thiên Bình

Cung Thiên Bình được biết đến là cung ham học nhất trong các cung hoàng đạo. Con số may mắn của cung này là con số 1, 2, 7. Những con số này sẽ giúp cho Thiên Bình thể hiện được sự bản lĩnh và thông minh của mình. Điều này sẽ đem đến nhiều cơ hội lớn cho cung này có thể phát triển bản thân.

Thiên yết

Con số may mắn của cung hoàng đạo Thiên Yết bao gồm các số 2, 7 và 9. Đây là những con số mang đến cho cung này bản lĩnh và quyết đoán hơn. Bởi đặc điểm của cung này là thường xuyên lo sợ và chần chừ, không dứt khoát.

Nhân Mã

Đặc điểm của cung Nhân Mã là luôn khát khao với những thành công lớn. Là người luôn đương đầu và đấu tranh với mọi khó khăn ập đến. Con số may mắn của cung Nhân Mã bao gồm những con số 3, 5 và 8. Đây là những con số mang đến nhiều cơ hội phát triển cho cung này. Đồng thời còn đem lại nhiều cơ hội cho sự nghiệp của chính mình.

Ma Kết

Cung Ma Kết là cung có lối sống khá an toàn và không có nhiều sự nổi bật. Bởi bản tính hiền lành và thân thiện nên có nhiều người che chở, giúp đỡ. Để có thể bứt phá trong cuộc sống thì con số 6, 8, 9 là những con số đem lại may mắn. Đây là những con số giúp soi sáng con đường của cung này. Cũng như sẽ tiếp thêm nhiều sức mạnh cho Ma Kết có thể đương đầu và vượt qua mọi thử thách.

Bảo Bình

Cung Bảo Bình được biết đến là cung có cuộc sống khá nguyên tắc và kỷ luật. Họ luôn làm những việc theo tiêu chuẩn được đặt ra. Mọi kế hoạch hay công việc của cung này luôn được lên kế hoạch cụ thể. Con số may mắn của cung này là con số 2 và 3, 7. Đây là những con số đem lại nhiều may mắn và soi sáng con đường của Bảo Bình.

Song Ngư

Song Ngư với bản chất là cầu tiền và ham học hỏi. Nên cung này thường xuyên gặp nhiều may mắn trong cuộc sống của mình. Con số may mắn của 12 cung hoàng đạo - Cung Song Ngư là con số 4, 8, 12. Đây là những con số đem về nhiều vận may trong công việc cũng như tình cảm.

