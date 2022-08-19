Ánh dương soi chiếu trong tuần cuối cùng của tháng 8, những con giáp chỉ cần quơ tay là có biển tiền, cơ hội làm giàu mở cửa, giàu sang bất chấp hoàn cảnh

Tâm linh - Tử vi 19/08/2022 02:57

Tử vi dự đoán, trong tuần cuối cùng của tháng 8/2022, 3 con giáp này sẽ được Trời Phật ghi nhận công sức, Thượng Đế ưu ái trao tặng cho nhiều tài lộc.

Tuổi Mão

Con giáp tuổi Mão được biết đến có tính cách hiền lành, từ tốn. Bạn là người có con mắt nhìn tinh tế và biết cách đoán biết suy nghĩ của người đối diện với mình. Tử vi có nói, trong tuần cuối tháng 8/2022, vận khí của con giáp này sẽ trên chiều hướng đi lên.

Nếu bạn muốn được cấp trên trọng dụng thì bạn cần dốc toàn tâm, toàn lực cho công việc. Gặp thời được quý nhân giúp đỡ, con giáp tuổi Mão sẽ có cơ hội học tập, rèn luyện và nâng cao khả năng. Bạn cần chú ý duy trì những mối qυaп hệ xung quanh để tạo điều kiện cho việc phát triển sự nghiệp sau này.

Ánh dương soi chiếu trong tuần cuối cùng của tháng 8, những con giáp chỉ cần quơ tay là có biển tiền, cơ hội làm giàu mở cửa, giàu sang bất chấp hoàn cảnh - Ảnh 1
 Tử vi có nói, trong tuần cuối tháng 8/2022, vận khí của con giáp này sẽ trên chiều hướng đi lên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Bước sang năm 2022, sự nghiệp của người tuổi Dậu, đặc biệt là người làm kinh doanh có nhiều biến chuyển tích cực. Sau thời gian dài gặp khó khăn, cuối cùng, bạn cũng tìm được thành quả cho công việc kinh doanh của mình.

Đặc biệt, trong tuần cuối cùng của tháng 8 này, con giáp tuổi Dậu sẽ nhận được nhiều hợp đồng có giá trị, tạo công ăn việc làm cho nhiều người. Việc làm ăn của người tuổi Dậu thuận buồm, xuôi gió hơn so với thời gian trước. Đơn hàng về nhiều, khách hàng ùn ùn kéo đến giúp bạn thu hái được nguồn lợi nhuận khủng.

Ánh dương soi chiếu trong tuần cuối cùng của tháng 8, những con giáp chỉ cần quơ tay là có biển tiền, cơ hội làm giàu mở cửa, giàu sang bất chấp hoàn cảnh - Ảnh 2
Đặc biệt, trong tuần cuối cùng của tháng 8 này, con giáp tuổi Dậu sẽ nhận được nhiều hợp đồng có giá trị, tạo công ăn việc làm cho nhiều người - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Khi gặp khó khăn, người tuổi Sửu sẵn sàng đứng мũі chịu sào chứ không trốn tránh trách nhiệm. Trong cuộc sống, người tuổi này được nhiều người quý mến dù vẻ ngoài có hơi thâm trầm, lạnh lùng.

Vượt qua nhiều khó khăn, thời gian tuần cuối tháng 8 dương lịch, người tuổi Sửu đã tìm ra được hướng đi riêng cho sự nghiệp của mình. Họ sẽ thay đổi công việc, môi trường làm việc hoặc tham gia một lớp học mới để nâng cao trình độ. Vận trình của khá tốt. Được quý nhân phù trợ nên con giáp này làm ăn buôn bán đắc tài sai lộc, tích lũy được nhiều của cải.

Ánh dương soi chiếu trong tuần cuối cùng của tháng 8, những con giáp chỉ cần quơ tay là có biển tiền, cơ hội làm giàu mở cửa, giàu sang bất chấp hoàn cảnh - Ảnh 3
Vượt qua nhiều khó khăn, thời gian tuần cuối tháng 8 dương lịch, người tuổi Sửu đã tìm ra được hướng đi riêng cho sự nghiệp của mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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