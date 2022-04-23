7 ngày cuối tháng 4 (24/4 - 30/4), 3 con giáp vận may đỏ chót, tài lộc nở hoa, cuộc sống ngày càng sung túc

Tâm linh - Tử vi 23/04/2022 14:46

Tử vi 12 con giáp dự báo, những con giáp may mắn này có vận trình khởi sắc trong 7 ngày cuối tháng 4. Cùng xem đó là những con giáp nào nhé!

Tuổi Tý

Tam hội cục trợ giúp nên đường công danh sự nghiệp của tuổi Tý tiến triển nhanh chóng trong 7 ngày cuối tháng 4. Bản mệnh còn được đồng nghiệp hưởng ứng, cấp trên ủng hộ nên hãy tận dụng để hoàn thành nhiệm vụ, củng cố vị trí tại nơi làm việc mở ra cơ hội thăng tiến trong tương lai.

Tử vi nhận thấy, vận trình tình cảm của Tý cũng thăng hoa rực rỡ. Người độc thân có cơ hội thể hiện sức hút của mình, chỉ cần chăm chút vẻ bề ngoài hơn một chút thì sợ gì không gặp được người yêu thương mình chân thành. Người có đôi nên làm gì đó để thay đổi không khí, hâm nóng mối quan hệ, tránh cảm giác nhạt nhẽo chán chường.

7 ngày cuối tháng 4 (24/4 - 30/4), 3 con giáp vận may đỏ chót, tài lộc nở hoa, cuộc sống ngày càng sung túc - Ảnh 1
Tam hội cục trợ giúp nên đường công danh sự nghiệp của tuổi Tý tiến triển nhanh chóng trong 7 ngày cuối tháng 4 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi nhận thấy, 7 ngày cuối tháng 4, những người tuổi Sửu làm ăn buôn bán sẽ có thu hoạch kha khá nhờ sản phẩm mới ra mắt đáp ứng được thị hiếu khách hàng. Ngay kể cả làm công ăn lương thì bạn cũng có thể tranh thủ thời gian để làm thêm kinh doanh bên ngoài, tăng thu nhập cho mình.

Tuy nhiên tỏng thời gian này, tình cảm đôi lứa của con giáp này không lý tưởng, nhân duyên mỏng manh, tình đến rồi lại đi quả thật rất đáng tiếc. Vận đào hoa không đến nỗi xấu nhưng cần sắp xếp lại tư tưởng của mình để có thái độ tích cực hơn trong các mối quan hệ.

7 ngày cuối tháng 4 (24/4 - 30/4), 3 con giáp vận may đỏ chót, tài lộc nở hoa, cuộc sống ngày càng sung túc - Ảnh 2
Tử vi nhận thấy, 7 ngày cuối tháng 4, những người tuổi Sửu làm ăn buôn bán sẽ có thu hoạch kha khá - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong 7 ngày cuối tháng 4, thu nhập của tuổi Dần đặc biệt tốt nhờ Thiên Tài tỏa sáng. Nhất là những người làm trong lĩnh vực buôn bán kinh doanh sẽ có cơ hội để lấp đầy túi tiền của mình, có thêm khách hàng tiềm năng, mở rộng quy mô công việc.

Trong công việc, bản mệnh cảm thấy tinh thần thoải mái, đầu óc thông thoáng nên vạch ra được nhiều kế hoạch, dự định yêu thích. Nhờ đó hiệu quả công việc nâng cao rất nhiều, thành tích thể hiện rõ ràng, được cấp trên ghi nhận.

7 ngày cuối tháng 4 (24/4 - 30/4), 3 con giáp vận may đỏ chót, tài lộc nở hoa, cuộc sống ngày càng sung túc - Ảnh 3
Trong 7 ngày cuối tháng 4, thu nhập của tuổi Dần đặc biệt tốt nhờ Thiên Tài tỏa sáng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Cuối tháng 4 vận may lội ngược dòng, khó khăn của 3 con giáp được giải quyết, tài vận cải thiện từ từ, tiền bạc bùng nổ

Tử vi học có nói, 3 con giáp này khó khăn thế nào không biết nhưng cuối tháng 4 thì đổi đời, sự nghiệp tài vận đều có cải thiện rõ rệt, thăng hoa. Cùng xem đó là con giáp nào nhé!

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