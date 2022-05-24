5 ngày cuối tháng 5 (27 -31/5): 3 con giáp phúc lớn mệnh dày, gánh tiền tỉ còng lưng, vét sạch túi Thần Tài, làm gì cũng hái ra lộc

Tâm linh - Tử vi 24/05/2022 15:05

Trong 5 ngày cuối tháng 5, những con giáp may mắn này sẽ được quý nhân phù trợ, tiền chất chật nhà, làm gì cũng thành công vang dội.

Tuổi Mùi

Trời sinh Mùi là con giáp thông minh, tinh tế và khôn khéo trong giao tiếp. Người ta vẫn có câu, khéo ăn khéo nói được cả thiên hạ rất đúng với vận số của con giáp may mắn này. Dù nằm gai nếm mật, khốn khó đủ đường nhưng Mùi vẫn nhanh chóng tìm được cơ hội đổi đời.

Xem tử vi có nói, trong 5 ngày cuối tháng 5, tuổi Mùi sẽ trở thành con giáp giàu có hơn người. Mọi kế hoạch kinh doanh đều thành công ngoài mong đợi, mang về lợi nhuận khổng lồ. Kiếm tiền dễ như trở bàn tay, càng phát tài là phúc phần trời đã an bài cho Mùi.

5 ngày cuối tháng 5 (27 -31/5): 3 con giáp phúc lớn mệnh dày, gánh tiền tỉ còng lưng, vét sạch túi Thần Tài, làm gì cũng hái ra lộc - Ảnh 1
Xem tử vi có nói, trong 5 ngày cuối tháng 5, tuổi Mùi sẽ trở thành con giáp giàu có hơn người - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tài giỏi, tinh tế và có tham vọng làm giàu nên trong 5 ngày cuối tháng 5, người tuổi Tý có vận tài lộc thăng hoa, sớm có địa vị chốn thương trường. Càng dám nghĩ dám làm, dám ước mơ và không ngừng phấn đấu thì Tý càng giàu sang vô đối, muốn khổ cũng chẳng được.

Nhờ có quý nhân tương trợ nên con giáp giàu sang này sẽ làm một hưởng mười, tiền ùn ùn chui vào túi. Tuổi Tý sẽ mặc sức mà ăn, an nhàn hưởng lộc, một bước tự làm đại gia của chính mình khi còn khá trẻ.

5 ngày cuối tháng 5 (27 -31/5): 3 con giáp phúc lớn mệnh dày, gánh tiền tỉ còng lưng, vét sạch túi Thần Tài, làm gì cũng hái ra lộc - Ảnh 2
Tài giỏi, tinh tế và có tham vọng làm giàu nên trong 5 ngày cuối tháng 5, người tuổi Tý có vận tài lộc thăng hoa, sớm có địa vị chốn thương trường - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Dù là đàn ông hay phụ nữ thì người tuổi Thìn đều có mệnh phú quý sang giàu, cả đời may mắn, hanh thông. Họ được cấp trên trọng dụng nên sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập nhờ thế cũng tăng nhanh đến chóng mặt.

Trước ngưỡng 30 Thìn đã có bạc tỷ trong tay, tiêu pha xả láng cũng không cạn ví. Đặc biệt, trong 5 ngày cuối tháng 5, con giáp tuổi Thìn sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Cứ bước chân ra tới cửa là tiền rơi trúng đầu, về nhà có quý nhân theo chân.

5 ngày cuối tháng 5 (27 -31/5): 3 con giáp phúc lớn mệnh dày, gánh tiền tỉ còng lưng, vét sạch túi Thần Tài, làm gì cũng hái ra lộc - Ảnh 3
Trong 5 ngày cuối tháng 5, con giáp tuổi Thìn sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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