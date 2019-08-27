3 nàng giáp hiền lành thiện lương, không sân si tranh giành, luôn được trời Phật bảo vệ

Tâm linh - Tử vi 27/08/2019 05:03

Theo tử vi 12 con giáp, đây là những nàng giáp một đời lương thiện, sống không sân si tranh giành nên luôn được trời Phật bảo vệ!

Theo tử vi 12 con giáp, đây là những nàng giáp may mắn, thành công nhờ sống thiện lương, được trời Phật bảo vệ.

Phụ nữ tuổi Thân

Người tuổi Thân trời sinh tính cách lạc quan, phóng khoáng. Trong cuộc sống, họ thích tự do, tích cực với mọi chuyện. Họ luôn tâm niệm rằng trời cao đã an bài, cưỡng cầu là điều không thể. Họ cũng không bao giờ sân si hay tranh giành. Nếu mâu thuẫn và đối phương khăng khăng mình đúng, họ sẽ im lặng rời đi. Họ chỉ cố gắng khi cả hai đều có sự đóng góp. Họ sẽ từ bỏ khi chỉ có bản thân họ duy trì.

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Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Thân sống nhẹ nhàng, ung dung nên gặp nhiều vận may - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân không thích cuộc sống mệt mỏi, áp lực. Họ sống nhẹ nhàng, thoải mái, chuyện gì không đáng đều bỏ qua. Chính vì tâm thế ung dung như thế, họ luôn gặp nhiều vận may trong cuộc sống.

Phụ nữ tuổi Dậu

Người tuổi Dậu nhìn thì có vẻ hiếu thắng, khi tranh luận đều muốn rõ ràng. Nhưng thật ra nếu gặp khó khăn, họ đều cố gắng đơn giản hóa mọi chuyện. Có những lúc họ không muốn cãi vã vô ích, chỉ muốn dùng hành động để thể hiện quan điểm của mình.

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Tuổi Dậu là con giáp may mắn, dễ thành công trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tuổi Dậu trọng chữ duyên ở đời, không thích cưỡng cầu. Nếu còn có thể chấp nhận, họ sẽ cố gắng bao dung và hàn gắn. Đây là con giáp giàu bao dung và giữ được bình tĩnh trong mọi tình huống. Bởi thế, họ cũng là con giáp may mắn, dễ thành công trong cuộc sống.

Phụ nữ tuổi Tuất

Người tuổi Tuất thật thà, chân thật. Họ sống lương thiện, yêu ghét phân minh. Họ không thích sự giả tạo, không muốn so đo tranh chấp với người khác. Họ tập trung vào những gì mình làm.

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Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Tuất là một trong những con giáp thành công và may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ vậy, đây còn là con giáp sống có trách nhiệm, luôn trong tâm thế giải quyết mọi vấn đề xảy ra với mình. Họ tâm niệm cái gì không là của mình thì không cần tranh giành, mà đã là của mình thì phải giữ thật chắc.

Với những tính cách đó, người tuổi Tuất sống khá vui vẻ, yên lành.

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Tuất là một trong những con giáp thành công và may mắn.  

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Đây là 3 con giáp cố chấp trong cuộc sống, dù ai nói ngả nói nghiêng cũng quyết tâm đi theo con đường mình chọn

Đây là 3 con giáp cố chấp trong cuộc sống, dù ai nói ngả nói nghiêng cũng quyết tâm đi theo con đường mình chọn

Làm việc có nguyên tắc và biết kiên trì với lựa chọn của mình là một trong những yếu tố then chốt dẫn đến thành công đó bạn. Nhưng không phải ai cũng có thể cứng rắn đi theo những quyết định của mình đến tận cùng, liệu bạn có làm được như những con giáp sau đây?

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