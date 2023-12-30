3 con giáp một bước đụng Quý Nhân, hai bước đụng Thần Tài, phúc trạch an khang trong 10 ngày đầu tháng 1/2024

Tâm linh - Tử vi 30/12/2023 11:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây đào trúng mỏ vàng, phất lên rực rỡ trong 10 ngày đầu tháng 1/2024.

Tuổi Thìn

10 ngày đầu tháng 1/2024 cũng là thời điểm đánh dấu sự thay đổi chuyện mình vận mệnh của người tuổi Thìn. Những khó khăn tài chính trước đây sẽ được bạn giải quyết hoàn toàn trong thời điểm này. Sự nghiệp hanh thông, thu nhập cũng theo chiều hướng đi lên nhanh chóng. Thậm chí, với một số người, cơ hội đổi đời có thể xuất hiện chỉ sau 1 đêm. Trong công việc cũng như cuộc sống, mỗi khi gặp khó khăn, tưởng chừng sắp thất bại thì quý nhân lại xuất hiện, đưa tay giúp đỡ, giúp con giáp này tìm được đường hướng giải quyết.

Không chỉ được quý nhân phù trợ mà may mắn cũng sẽ ùn ùn kéo tới với con giáp này trong tháng 5. Theo tử vi phương Đông, thời gian tới người tuổi Thìn sẽ gặp rất nhiều thuận lợi, mưu sự tất thành, không gặp phải trở ngại gì đáng kể. Nhờ có Thần Tài chiếu mệnh nên tiền bạc cứ thế kéo đến với người tuổi Thìn, thậm chí đôi khi tin vui tới tấp khiến con giáp này cũng không khỏi ngỡ ngàng. Hãy yên tâm phấn đấu lao động, thành quả sẽ được đền đáp xứng đáng.

3 con giáp một bước đụng Quý Nhân, hai bước đụng Thần Tài, phúc trạch an khang trong 10 ngày đầu tháng 1/2024 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet
 

Tuổi Hợi

Theo tử vi phương Đông thì trong 10 ngày đầu tháng 1/2024 tuổi Hợi phải gánh vác rất nhiều trọng trách trên vai, đi kèm với nó là áp lực lớn đến không ngờ. Con giáp này luôn có ý thức tự mình cố gắng, làm việc hết mình để giải quyết những vấn đề thuộc về mình.

Song công việc cũng có lúc cần có sự hợp tác với người khác và trong tháng này tuổi Hợi không cần phải lo lắng vì gặp phải người không phù hợp. Quý nhân sẽ giúp cho bản mệnh vượt qua khó khăn, chiến thắng thách thức. Về cơ bản vẫn là tuổi Hợi nỗ lực bằng chính sức mình, nhưng có người nâng đỡ bao giờ cũng thuận lợi hơn nhiều phần.

3 con giáp một bước đụng Quý Nhân, hai bước đụng Thần Tài, phúc trạch an khang trong 10 ngày đầu tháng 1/2024 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong số 12 con giáp, tuổi Dậu luôn được xem là con giáp có số mệnh giàu có và sẽ tận hưởng được cuộc sống sung túc. Thuở thiếu niên, đa số những người tuổi Dậu phải bôn ba, bươn chãi để tự lo cho cuộc sống của mình, bên cạnh họ không có một ai hậu thuẫn nhưng họ vẫn vượt qua ngoạn mục bằng nghị lực phi thường.

Tuổi Dậu có tính cách mạnh mẽ, biết vươn lên trong cuộc sống và không đầu hàng trước số phận. Dù cuộc sống bây giờ không như mong muốn nhưng cũng đừng lo lắng, trong 10 ngày đầu tháng 1/2024, các vị thần may mắn và thần tài sẽ chiếu cố tuổi Dậu.

Từ sự nghiệp, hôn nhân đến tài vận, tất cả đều viên mãn tốt đẹp. Đặc biệt, đối với những người tuổi Dậu kết hôn trễ thì càng về sau họ lại càng giàu có hơn, cuộc sống sung túc không thiếu thứ gì.

3 con giáp một bước đụng Quý Nhân, hai bước đụng Thần Tài, phúc trạch an khang trong 10 ngày đầu tháng 1/2024 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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